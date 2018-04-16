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    ABD askeri

    Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde Suriye'de 60-65 bin kişilik güç için silah talebi

    © AFP 2018 / MUNIR UZ ZAMAN
    ABD
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    AA'nın haberine göre, Pentagon'un 2019 Mali Yılı Savunma Bütçesi kapsamında, Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu gruplar için eğit-donat programına ayrılan bütçenin detayları ortaya çıktı.

    Suriye'den çekilme tartışmalarının sürdüğü ABD'de Savunma Bakanlığının (Pentagon), 2019 bütçesinde Suriye'de PYD'nin de dahil olduğu 60 ila 65 bin kişilik bir gruba silah ve mühimmat talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

    Darbasiyah ABD YPG
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    AA: Pentagon 2019 bütçesinde YPG için 550 milyon dolar ayırdı
    Pentagon, şubat ayında 2019 mali yılı için Kongreye sunduğu savunma bütçesinde, Suriye'de IŞİD karşıtı mücadele kapsamında iş birliği yaptığı gruplara 300 milyon dolarlık silah desteği talebinde bulunmuştu.

    Bütçede ayrıca sınır güvenliği için söz konusu gruplara 250 milyon dolar bütçe desteği isteyen Pentagon, miktarların detayları ile ilgili belgeleri paylaşmamıştı.

    "2019 Mali Yılı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar: IŞİD Karşıtı Eğit Donat Fonu Gerekçeleri" başlıklı belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30 bini Orta Fırat Vadisi'nde devam eden çatışmalarda, 35 bini de IŞİD'den alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir grup için silah, mühimmat ve ekipman talebinde bulunduğu kaydedildi.

    Rakka DSG YPG
    © REUTERS / Erik De Castro
    'Pentagon YPG'ye harcadığı bütçeyi arttırdı, ordulaşma sürüyor'
    Belgede, "2019 mali yılı bütçe talebi, IŞİD'in daha önce kontrol ettiği toprakları kurtarmak, güvenliğini sağlamak ve savunmak için 35 bini İç Güvenlik Gücü, 30 bini çatışma personeli olmak üzere yerel ortak güçlerin ihtiyaçlarına dayalı olarak Suriye eğit-donat programını tam olarak fonlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

    300 MİLYON DOLARLIK BÜTÇENİN 162 MİLYON DOLARI SİLAH İÇİN

    Söz konusu belgede, 300 milyon dolarlık bütçenin 162,6 milyon dolarının silah, mühimmat, araç ve diğer malzemeler için ayrıldığı dikkati çekerken, 8 milyon dolarının temel yaşam destek malzemeleri, 28 milyon dolarının nakliye ve konuşlanma ihtiyaçları ve 101,5 milyon dolarının da operasyonel destek için talep edildiği ifade edildi.

    71 MİLYON DOLARLIK SİLAH LİSTESİ

    Belgede, ihtiyaç duyulan silahlar arasında, 25 bin AK-47 (kalaşnikof) otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500 ağır makineli tüfek, 400 RPG-7 roketatar, 95 keskin nişancı tüfeği, 20 adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet 120 milimetrelik havan topunun yer aldığı belirtiliyor.

    Silahlar için 47 milyon dolar talep edilirken, belgede bu silahlar için 24 milyon dolarlık mühimmat talebi edildiği de dikkati çekti.

    59 MİLYON DOLARLIK ARAÇ

    Bütçe gerekçe belgesinde ayrıca 820 "taktiksel olmayan araç" ve "standart olmayan ticari araç" için toplam 59 milyon 325 bin 600 dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

    Temel yaşam desteği malzemeleri için de 8 milyon dolar talep edilen bütçede, dürbün, navigasyon, küçük insansız hava araçları, patlayıcı detektörleri gibi destek malzemeleri için ise 31 milyon 182 bin 700 dolar talep edildi.

    Kobani - YPG
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
    Pentagon: İçinde YPG'nin de bulunduğu DSG ile işbirliğini sürdüreceğiz
    HARÇLIKLAR İÇİN 30 MİLYON DOLAR

    Belgede ayrıca, stratejik hava nakliye, karadan ve havadan nakliye için ise 28 milyon dolar talep edildi.

    Operasyonel destek için 71 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belgede "harçlıklar" başlığı için ise 30 milyon dolar talep edildi.

    Bunların yanı sıra Irak ve Suriye'de sınır güvenliği için ise 250 milyon dolar ayrıldığı da ifade edildi.

    Etiketler:
    IŞİD, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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