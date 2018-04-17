Kayıt
13:42 17 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Suudi Arabistan'da Türkiye dahil 20 ülkenin kara-hava-deniz kuvvetlerinin katılımıyla Kuzey Yıldırımı tatbikatı, 10 Mart 2016.

    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 15

    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
    'İncirlik artık Amerikalıların kendi evleri gibi kullandıkları bir üs değil'
    Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kısa süre önce Mısır İstihbarat Servisi Başkan Vekili Abbas Kamil ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bolton, Suriye'ye Arap gücü planına Mısır'ın katkıda bulunmak isteyip istemediğini araştırdı.

    Bolton-Kamil görüşmesi öncesinde de Washington Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden inşasının finansmanı için milyarlarca dolar kanalize etmelerini istedi. Trump yönetimi sözkonusu Körfez krallıklarından bölgeye asker göndermelerini de talep etti.

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    ABD'nin planı: Soçi'yi sabote et, Türkiye'yi durdur, Suriye'yi böl

    LISTER: HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR

    Suriye'de ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte IŞİD'in toparlanmasına izin verecek bir güvenlik vakumu oluşmasını önlemeye yönelik olduğu söylenen Arap ülkeleri gücü planıyla ilgili Ortadoğu Enstitüsü uzmanlarından Charles Lister şu değerlendirmeyi yaptı: ''Suudi Arabistan ile BAE zaten Yemen'e saldırıyor, Mısır da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği bir bölgeyi savunmak konusunda isteksiz olacaktır.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

    TRUMP ÇEKİLMEK İSTERKEN SURİYE'YE DAHA DA ÇEKİLİYOR

    29 Mart'ta ''Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin'', 3 Nisan'da "Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum'' açıklaması yapan Trump, diğer yandan kimyasal saldırı provokasyonu yapılacağına dair uzun zamandır gelen uyarılara rağmen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Suriye hükümet güçlerinin üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Artık eve dönme zamanı

    Trump yönetiminden kilit isimler, Amerikan askerlerinin çekilmesine, Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

    FARS: DEYR EZ ZOR'DAKİ PETROL YATAĞINA AMERİKAN ÜSSÜ

    YPG, Deyr ez Zor'da Hummer'larla geçiş töreni yaptı
    © Fotoğraf : DHA
    ABD, Deyr ez Zor'daki petrol bölgesinde tam teşekküllü askeri üs kuruyor
    Nitekim Sputnik'te Hikmet Durgun'un Suriye'nin doğal kaynaklar bakımından en zengin vilayeti olan Deyr ez Zor'un Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurtarılan petrol bölgesinde ABD'nin çok büyük bir askeri üs kurduğuna dair haberinden sonra İran'ın Fars ajansından da benzer bir haber geldi.

    Arapça yayın yapan Orient haber sitesini kaynak olarak gösteren Fars, yeni Amerikan üssünün, DSG'nin kontrol ettiği el Tanak petrol yatağına kurulduğunu aktardı. Buna göre ABD güçleri, Deyr ez Zor'un güneydoğusundaki Haşham'dan kuzeydoğusundaki Hüseyniye'ye daha fazla askeri teçhizat sevk edilerek bunlara Suriye ordusunun savunma hattına konuşlandırıldı.

    Etiketler:
    Abbas Kamil, Charles Lister, John Bolton, Donald Trump, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    Evsizler Hareketi 'ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal etti'
    Karikatür
    ABD'nin 'akıllı füzeleri' Suriye'de 1970'lerde üretilen füzelerle püskürtüldü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam