Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazdı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kısa süre önce Mısır İstihbarat Servisi Başkan Vekili Abbas Kamil ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bolton, Suriye'ye Arap gücü planına Mısır'ın katkıda bulunmak isteyip istemediğini araştırdı.

Bolton-Kamil görüşmesi öncesinde de Washington Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan Suriye'nin kuzeydoğusunun yeniden inşasının finansmanı için milyarlarca dolar kanalize etmelerini istedi. Trump yönetimi sözkonusu Körfez krallıklarından bölgeye asker göndermelerini de talep etti.

LISTER: HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR

Suriye'de ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte IŞİD'in toparlanmasına izin verecek bir güvenlik vakumu oluşmasını önlemeye yönelik olduğu söylenen Arap ülkeleri gücü planıyla ilgili Ortadoğu Enstitüsü uzmanlarından Charles Lister şu değerlendirmeyi yaptı: ''Suudi Arabistan ile BAE zaten Yemen'e saldırıyor, Mısır da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrol etmediği bir bölgeyi savunmak konusunda isteksiz olacaktır.''

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin

TRUMP ÇEKİLMEK İSTERKEN SURİYE'YE DAHA DA ÇEKİLİYOR

29 Mart'ta ''Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin'', 3 Nisan'da "Suriye'den çıkmak istiyorum. Askerlerimi eve getirmek istiyorum'' açıklaması yapan Trump, diğer yandan kimyasal saldırı provokasyonu yapılacağına dair uzun zamandır gelen uyarılara rağmen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Suriye hükümet güçlerinin üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

© REUTERS / Carlos Barria Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Artık eve dönme zamanı

Trump yönetiminden kilit isimler, Amerikan askerlerinin çekilmesine, Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

FARS: DEYR EZ ZOR'DAKİ PETROL YATAĞINA AMERİKAN ÜSSÜ

Nitekim Sputnik'te Hikmet Durgun'un Suriye'nin doğal kaynaklar bakımından en zengin vilayeti olan Deyr ez Zor'un Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kurtarılan petrol bölgesinde ABD'nin çok büyük bir askeri üs kurduğuna dair haberinden sonra İran'ın Fars ajansından da benzer bir haber geldi.

Arapça yayın yapan Orient haber sitesini kaynak olarak gösteren Fars, yeni Amerikan üssünün, DSG'nin kontrol ettiği el Tanak petrol yatağına kurulduğunu aktardı. Buna göre ABD güçleri, Deyr ez Zor'un güneydoğusundaki Haşham'dan kuzeydoğusundaki Hüseyniye'ye daha fazla askeri teçhizat sevk edilerek bunlara Suriye ordusunun savunma hattına konuşlandırıldı.