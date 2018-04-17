Washington’da nükleer bomba patlarsa ne olur?

Video, Science Magazine'in YouTube kanalında yayınlandı.

Simülasyon, teröristlerin eline geçen nükleer silahın ABD'nin başkenti Washington'un merkezinde Beyaz Saray'ın hemen yanında patlatıldığını öngörüyor.

Video, kentin üzerinde yükselen ateş topunun daha sonra radyoaktif toz bulutuna dönüştüğünü gösteriyor. Patlama sonucu, Beyaz Saray ve Ulusal Katedrali dahil 1 km mesafedeki tüm binalar yıkılıyor.

Ayrıca radyasyonun nasıl yayıldığı ve halkı nasıl etkilediği gösteriliyor.

Bu tür durumlarda insanların nerede saklanabileceği ve nasıl tahliye olabilecekleri de anlatılıyor.