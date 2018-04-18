ABD: Elimizdeki bilgi klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor

Düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarını yorumlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Duma'ya girdiği bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Nauert, "Suriye devlet medyasının, heyetin Duma'ya girdiğini söylediğini biliyoruz. Fakat biz bunu bağımsız olarak doğrulayamayız. Bizim güvenilir olarak gördüğümüz kaynaklar, heyetin, henüz Duma'ya girmediği yönünde bizi bilgilendirdi" diye konuştu.

Heyetin bir an önce Duma'ya güvenli ve hızlı bir şekilde girmesini istediklerini kaydeden Nauert, "Fakat aynı zamanda delillerin de saf olmasını istiyoruz. Heyetin, Duma'ya girmesi uzadıkça delillerin bozulması sorunu var" ifadesine yer verdi.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rusya: Duma’daki kimyasal saldırı iddialarına dair video sahte ve özellikle çekilmiş

Bakanlık Sözcüsü Nauert, ellerindeki bilgiye göre Duma'da iki farklı kimyasal maddenin kullanıldığını iddia ederek, "Elimizdeki bilgi saldırı sırasında klor ve sarin gazı kullanıldığını düşünmemizi sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ordusunun, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmişti. Yayınlanan görüntülerde yer alan kişiler ve Duma'daki hastanede çalışanlar ise kimyasal saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Rusya ve Suriye ise, iddiaların Suriye'ye yönelik müdahaleye zemin hazırlamak için ortaya atıldığını vurgulamıştı.