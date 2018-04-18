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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

    © AA / Samuel Corum
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı din adamı Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.

    Rahip Andrew Craig Brunson
    © Fotoğraf : DHA
    Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson'ın iddianemesinden: PKK ve FETÖ ile birlikte Türkiye'yi bölmek istedi
    Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı. 

    Trump'ın mesajı öyle:

    "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

    Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un ülkesine iade edilmesini istemişti.

    Andrew Craig Brunson
    © Fotoğraf : DHA
    Tutuklu papaz Brunson: FETÖ suçlaması, inancıma hakaret
    İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkmıştı. 35 yıl hapis cezası istenilen Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

    İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

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    Etiketler:
    FETÖ, PKK, Andrew Craig Brunson, Donald Trump, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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