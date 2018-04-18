ABD: TSK'nın Afrin’deki ilerleyişi durdu, durum istikrara kavuştu

© REUTERS / Khalil Ashawi ÖSO komutanı: Afrin kent merkezinden çekildik, kenti yerel polislere teslim ettik

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda konuşan Satterfield, "Suriye'nin kuzeyindeki durum son haftalarda istikrara kavuştu. TSK'nın Afrin bölgesinde başka hiçbir ilerleyişini görmedik" dedi.

YPG İLE 'EN ÜST DÜZEYDE TEMAS'

Satterfield, YPG liderleriyle diyalogu "en üst düzeyde" sürdürdüklerini ve onları IŞİD'e karşı mücadeleye geri dönmeye çağırdıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Afrin kent merkezinin TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilmesiyle sona ermişti.