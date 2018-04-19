İsrail'in 70. yaşını kutlayan Trump: Daha iyi bir dostumuz yok

İsrail'in bağımsızlığının 70. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir yerde İsrail'den daha iyi bir dostumuz yok" dedi.

Trump, mesajında, "Netanyahu ve tüm İsrail halkının 70. bağımsızlık yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir yerde daha iyi bir dostumuz yok. Önümüzdeki ay Kudüs’teki büyükelçiliğimize gitmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Best wishes to Prime Minister @Netanyahu and all of the people of Israel on the 70th Anniversary of your Great Independence. We have no better friends anywhere. Looking forward to moving our Embassy to Jerusalem next month! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermişti.

ABD’nin bu kararının ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken, can kayıpları da yaşanmıştı.