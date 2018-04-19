Trump: Verimli geçmezse, Kim'le görüşmeyi terk ederim

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesinin ardından yaptığı ortak açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'la planlanan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, 'başarılı bir görüşme gerçekleştireceklerini umduğunu' dile getirdi.
© REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque
"Başarılı olacağını düşünmesek, bunu gerçekleştirmeyiz" diyen Trump, "Bulunduğum bir görüşme verimli geçmezse, saygılı bir şekilde o görüşmeyi terk ederim" şeklinde konuştu.
Trump'ın bu açıklaması, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş olduğunun ortaya çıkmasından bir gün sonra gerçekleşti. Söz konusu ziyaretin, ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan görüşmeyle ilgili temaslar için yapıldığı belirtilmişti.
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