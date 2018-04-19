'Ani Küresel Saldırı' peşindeki Washington, Rusya'nın olası nükleer karşılığından endişeli

ABD'deki 'Ani Küresel Saldırı' (Prompt Global Strike/PGS) konseptiyle ilgili çalışmalarda, Rusya ile Çin'in hava sahalarından geçecek Amerikan füzelerine nükleer karşılık vermesi endişesi üzerinde durulduğu ileri sürüldü.

Russia Today (RT), ABD Kongresi Araştırma Hizmeti'nin bir raporuna dayandırdığı haberinde, 'Ani Küresel Saldırı' (Prompt Global Strike/PGS) konsepti üzerinde çalışan Pentagon'un, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hedefi bir saatten kısa süre içinde vurmayı amaçladığı ileri sürüldü.

Ancak böyle bir durumda Rusya veya Çin'in hava sahalarından kıtalararası balistik füze uçurmak gerekecek. Dolayısıyla Washington'da, bu iki ülkenin tehdit değerlendirmesi yapacak vakit bulamadan Amerikan füzelerine nükleer silahlarla karşılık vermesi endişesinin bulunduğu iddia edildi.

© AFP 2018 / KIM JAE-HWAN ‘ABD, Rusya sınırı yakınlarında 400 füze konuşlandıracak’

'Yanlış anlaşılma riskini' azaltmak için Washington'un, nükleer olmayan savaş başlıklı balistik füzeleri fırlatmadan önce Rus tarafına haber verebileceği ya da fırlatma sonrasında iletişime geçebilmek için özel bir telefon hattının kurulması girişiminde bulunabileceği ifade edildi.

'Ani küresel saldırı' konsepti sayesinde, ABD'nin, çatışmanın herhangi bir anında karşı tarafın en önemli hedeflerini vurma kapasitesi elde ederek olası düşmanlarına karşı daha caydırıcı olmasının amaçlandığı ifade edildi.