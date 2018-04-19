'Ani Küresel Saldırı' peşindeki Washington, Rusya'nın olası nükleer karşılığından endişeli

Ancak böyle bir durumda Rusya veya Çin'in hava sahalarından kıtalararası balistik füze uçurmak gerekecek. Dolayısıyla Washington'da, bu iki ülkenin tehdit değerlendirmesi yapacak vakit bulamadan Amerikan füzelerine nükleer silahlarla karşılık vermesi endişesinin bulunduğu iddia edildi.
'Yanlış anlaşılma riskini' azaltmak için Washington'un, nükleer olmayan savaş başlıklı balistik füzeleri fırlatmadan önce Rus tarafına haber verebileceği ya da fırlatma sonrasında iletişime geçebilmek için özel bir telefon hattının kurulması girişiminde bulunabileceği ifade edildi.
'Ani küresel saldırı' konsepti sayesinde, ABD'nin, çatışmanın herhangi bir anında karşı tarafın en önemli hedeflerini vurma kapasitesi elde ederek olası düşmanlarına karşı daha caydırıcı olmasının amaçlandığı ifade edildi.
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