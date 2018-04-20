Bilim insanlarından ABD için yıkıcı deprem uyarısı

Los Angeles Times gazetesinin ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD’nin batı sahilinden geçen 83 kilometrelik Hayward Fayı’nın önümüzdeki on yıl içinde harekete geçmesinin büyük bir olasılıkla şiddetli depreme yol açabileceği belirtildi.

ABD'li bilim insanlarının tahminlerine göre, Hayward Fayı'nın geçtiği 2 milyonu aşkın nüfuslu San Francisco Körfezi bölgesinde 7 büyüklüğünde depremin yaşanması yüzlerce kişinin ölümüne neden olabilir. Bu durumda deprem nedeniyle doğalgaz boru hatlarının zarar görmesi sonucunda çıkacak yangınların neredeyse yarım milyon kişi evsiz bırakacağı uyarısında bulunuldu.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Yenilenen harita elektronik ortamda: Adresini giren deprem riskini görüyor

Hayward fayı için kritik zamanın başladığına dikkat çeken bilim adamlarından jeolog David Schwartzman, ‘Hayward, dünyanın en tehlikeli faylarından biri. Ortalama 150 —160 yıllık periyodlarla harekete geçtiği ve en son 6 büyüklüğündeki depremin 1868 yılında yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda bu ‘bomba'nın yakın zamanda patlayacağı tahmin edilebilir' ifadelerini kullandı.