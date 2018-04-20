ABD'li senatörlerden 'Tutuklu rahip bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın' talebi

ABD'li senatörler James Lankford ve Jeanne Shaheen, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını talep etti.

ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen önde gelen isimlerin sayısı artıyor. Oklahoma ve New Hampshire senatörleri James Lankford ve Jeanne Shaheen, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de FETÖ ve PKK suçlamalarından tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Lankford ile Shaheen, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 2019 bütçe yılı kapsamında Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını talep etti.

'ABD'Lİ TUTUKLAMANIN ULUSLARARASI SONUÇLARI OLMALI'

Dışişleri ve İlişkili Programlar Tahsisat Alt Komitesi'nde görevli, biri Cumhuriyetçi Partili, diğeri Demokrat Partili iki senatör, yayımladıkları açıklamada, Brunson'ın 18 aydır rehin alındığını öne sürdü:

''Masum Amerikan vatandaşlarının tutuklanmasına karışan Türk yetkililer, uluslararası sonuçlarla karşılaşmalı. Bilhassa Rahip Brunson'a karşı eylemleri rehin alma kapsamına girer.''

Senators pledge to pursue sanctions against Turkey over… — The Hill — The Hill https://t.co/kmgXtjhuyF — Christian News (@ChristianNews36) 20 Nisan 2018

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov ABD Dışişleri: Suriye'ye ilişkin Türk-Rus anlaşmaları endişe verici, Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanabilir

İki senatör ''Türkiye ile ABD arasında işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesini arzuluyoruz. Ama ABD vatandaşlarının güvenliğini ve refahını garanti etmekle sorumludur'' dedi.

WASHINGTON YAKIN MARKAJDA

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın bırakılmasını talep edip bunun için lobi yapıyor.

Trump, 18 Nisan'da Twitter'da şu mesajı paylaştı:

TRUMP: BEN BRUNSON'DAN DAHA FAZLA CASUSUM

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018

PENCE: BIRAKMA ZAMANI GELDİ

Ardından Pence'in tweeti geldi:

"Pastör Brunson'ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

Spoke to Pastor Brunson’s wife this week. Assured her of our prayers & @POTUS & I are monitoring his trial in Turkey. Pastor Brunson is a good & godly man who should be reunited w/ his family, friends & congregation. It’s time the Turkish govt release him. #FreeAndrewBrunson https://t.co/1KD04rveTE — Vice President Mike Pence (@VP) 18 Nisan 2018

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell da hem Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması hem de rahip Brunson'ı serbest bırakmaması sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.