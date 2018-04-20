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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Senato Heyetini kabul etti

    ABD'li senatörlerden 'Tutuklu rahip bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın' talebi

    © AA /
    ABD
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    ABD'li senatörler James Lankford ve Jeanne Shaheen, tutuklu rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını talep etti.

    Andrew Craig Brunson
    © Fotoğraf : DHA
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    ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen önde gelen isimlerin sayısı artıyor. Oklahoma ve New Hampshire senatörleri James Lankford ve Jeanne Shaheen, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de FETÖ ve PKK suçlamalarından tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi. Lankford ile Shaheen, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 2019 bütçe yılı kapsamında Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanmasını talep etti.

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    Dışişleri ve İlişkili Programlar Tahsisat Alt Komitesi'nde görevli, biri Cumhuriyetçi Partili, diğeri Demokrat Partili iki senatör, yayımladıkları açıklamada, Brunson'ın 18 aydır rehin alındığını öne sürdü:

    ''Masum Amerikan vatandaşlarının tutuklanmasına karışan Türk yetkililer, uluslararası sonuçlarla karşılaşmalı. Bilhassa Rahip Brunson'a karşı eylemleri rehin alma kapsamına girer.''

    An S-400 air defence missile system at the Hmeymim airbase
    © Sputnik / Dmitriy Vinogradov
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    'ABD, VATANDAŞLARINA SAHİP ÇIKMALI'

    İki senatör ''Türkiye ile ABD arasında işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesini arzuluyoruz. Ama ABD vatandaşlarının güvenliğini ve refahını garanti etmekle sorumludur'' dedi.

    WASHINGTON YAKIN MARKAJDA

    ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın bırakılmasını talep edip bunun için lobi yapıyor.

    S-400
    © Sputnik /
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    Trump, 18 Nisan'da Twitter'da şu mesajı paylaştı:

    TRUMP: BEN BRUNSON'DAN DAHA FAZLA CASUSUM

    "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

    PENCE: BIRAKMA ZAMANI GELDİ

    Ardından Pence'in tweeti geldi:

    "Pastör Brunson'ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell da hem Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması hem de rahip Brunson'ı serbest bırakmaması sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

    Etiketler:
    ABD Senatosu, Wess Mitchell, Donald Trump, Mike Pence, Andrew Craig Brunson, Jeanne Shaheen, James Lankford, Türkiye, ABD
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