Trump: Eski FBI Direktörü Comey'in notları, Rusya'yla gizli anlaşma yapılmadığını gösteriyor

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "James Comey'in anıları piyasaya yeni çıktı ve bir anlaşma ve engelleme olmadığını açık şekilde gösterdi. Ayrıca gizli bilgi de sızdırdı. Vay! Cadı Avı devam edecek mi?" ifadelerini kullandı.

James Comey Memos just out and show clearly that there was NO COLLUSION and NO OBSTRUCTION. Also, he leaked classified information. WOW! Will the Witch Hunt continue? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 April 2018

​Eski FBI Direktörü Comey, geçen mayısta Trump tarafından görevden alınmıştı. Trump hakkında ağır eleştirilerin yer aldığı yeni kitabı 'Daha Yüksek bir Sadakat' ile ABD kamuoyunda deprem etkisi yaratan Comey, "Trump, Başkan olmaya ahlaki açıdan uygun değil" demişti.