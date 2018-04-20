Demokrat Parti Rusya, Trump'ın seçim ekibi ve WikiLeaks'e dava açtı

ABD'deki Demokrat Parti, Rusya, Trump'ın seçim ekibi, WikiLeaks ile bazı kişi ve kurumlara açtığı davayı, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde komplo kurdukları iddiasına dayandırdı.

Demokrat Parti'yi idare eden organ olan Demokratik Ulusal Komite (DNC), Manhattan'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Dava başvurusunda Rusya, Trump'ın seçim ekibi, WikiLeaks ile Rus askeri istihbaratı da dahil bazı kişi ve kurumlar Demokratların 2016'daki seçim kampanyasını sekteye uğratmak için komplo kurduğu iddiasına yer verildi.

DOSYADA DONALD TRUMP JR VE DAMAT KUSHNER'İN ADI GEÇİYOR

DNC, Trump'ın ekibindeki üst düzey yetkilileri ve diğer tarafları Demokrat Parti'nin bilgisayar sunucularını hack'leyerek ve sunuculardaki bilgileri kamuoyuyla paylaşarak Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'un seçilme şansını azaltmaya çalışmakla suçladı.

Dava dosyasında, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Trump'ın damadı Jared Kushner ve seçim danışmanı Roger Stone gibi isimler de hedef alındı.

Demokratlar, dava kapsamında çok büyük miktarda tazminat ödenmesini ve davalıların DNC'nin özel sunucularına sızmak üzere gizli anlaşma yaptıklarını itiraf etmelerini talep etti.

DNC, Rusya'ya ticari sırları çalmak ve ekonomik casusluk faaliyeti yürütmek amacıyla partinin sunucularına izinsiz girme suçlaması yöneltti.

Washington Post'a göre DNC'nin Rusya'ya açtığı davada olumlu sonuç elde etmesi zor görünüyor. Zira dış ülkelerin, ABD'de açılan davalara karşı yargı dokunulmazlığı bulunuyor.

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