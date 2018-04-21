Trump: Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri durdurması, büyük bir ilerleme

Trump, paylaştığı mesajda "Kuzey Kore tüm nükleer denemeleri askıya almaya ve büyük bir deneme sahasını kapatmaya karar verdi. Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok iyi bir haber- Büyük bir ilerleme! Zirvemizi iple çekiyorum" ifadesini kullandı.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World — big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Nisan 2018

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı

​Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıklamıştı.Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

Diğer yandan Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.