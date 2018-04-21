'Trump'ın vergi indirimi ABD'li bankalara 3.59 milyar dolar kazandırdı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda imzaladığı yeni vergi yasasının, ülkenin en büyük 6 bankasına bu yılın ilk 3 ayında toplam 3.59 milyar dolar kazandırdığı bildirildi.

© AFP 2018 / SAUL LOEB Vergi yasasını imzalayan Trump’tan arkadaşlarına: Hepiniz daha da zengin oldunuz

Associated Press'in haberinde, Trump'ın ülkede kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşüren yeni vergi yasası sayesinde, ABD'nin en büyük 6 bankasının bu yılın ilk çeyreğinde toplam 3.59 milyar dolar tasarruf sağladığı belirtildi.

Haberde, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın geçen hafta açıklanmaya başlanan bilançolarında, bu bankaların ilk çeyrek karlarının neredeyse rekor seviyeye ulaştığının görüldüğü vurgulandı.

Trump'ın vergi kesintisi yasasından önce söz konusu bankaların yüzde 28 ile yüzde 31 arasında kurumlar vergisi ödediği bilgisinin paylaşıldığı haberde, yeni vergi yasasından sonra bu oranlarda önemli ölçüde düşüş görüldüğüne dikkat çekildi.

'YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK'

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump, 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi tasarısını imzaladı

Haberde, JPMorgan Chase'in bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 18.3 oranında vergi ödediği aktarılırken, Goldman Sachs ve Citigroup'un sırasıyla yüzde 17.2 ve yüzde 23.7 oranlarında vergi ödediği kaydedildi.

Banka yetkililerinin vergi indiriminden doğan kazancın önemli kısmını hissedarlara dağıtacağını bildirdiğine yer verilen haberde, kazancın bir kısmının ise çalışanlara zam olarak yansıyacağı ve yeni yatırımlar için kullanılacağı aktarıldı.