'Trump'ın vergi indirimi ABD'li bankalara 3.59 milyar dolar kazandırdı'

Haberde, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın geçen hafta açıklanmaya başlanan bilançolarında, bu bankaların ilk çeyrek karlarının neredeyse rekor seviyeye ulaştığının görüldüğü vurgulandı.
Trump'ın vergi kesintisi yasasından önce söz konusu bankaların yüzde 28 ile yüzde 31 arasında kurumlar vergisi ödediği bilgisinin paylaşıldığı haberde, yeni vergi yasasından sonra bu oranlarda önemli ölçüde düşüş görüldüğüne dikkat çekildi.
'YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK'
Banka yetkililerinin vergi indiriminden doğan kazancın önemli kısmını hissedarlara dağıtacağını bildirdiğine yer verilen haberde, kazancın bir kısmının ise çalışanlara zam olarak yansıyacağı ve yeni yatırımlar için kullanılacağı aktarıldı.
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