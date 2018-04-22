Trump’ın danışmanlarına göre, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri durdurması ‘tuzak’ olabilir

Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarının Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri askıya alma kararına şüpheyle yaklaştıklarını ve Pyongyang’ın verdiği sözleri ‘tuzak’ olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Washington Post gazetesinin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hızlı bir şekilde geri alabileceği ‘göreceli mütevazı sözler’ verdiğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Danışmanlar ayrıca Kim Jong-un’un ‘sağduyulu’ olduğu ve uzlaşmaya hazır bulunduğu konusunda bir ‘hayal yaratmak’ istediğini, bu sayede ileride ABD’nin Kuzey Kore’nin taleplerini reddetmesinin daha zor olacağını ifade etti.

'EKONOMİK YAPTIRIMLARI HAFİFLETME GİRİŞİMİ'

Beyaz Saray danışmanlarının bazılarınınsa Pyongyang’ın açıklamalarını, ABD ve müttefiklerini ekonomik yaptırımları hafifletme girişimi olarak değerlendirdikleri kaydedildi.

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı

Daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını ve sadece ekonomik gelişime yoğunlaşacaklarını açıklamış, bunun üzerine Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son vermişti.

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, ülkenin kuzeyindeki Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını, ayrıca bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini duyurmuştu.