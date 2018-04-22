Trump’ın oğluyla görüşen Rus avukat, ABD’li soruşturmacılarla ne konuştuğunu anlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşmesi nedeniyle hedef alınan Rus avukat Natalya Veselnitskaya, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgilenen ABD Senatosu soruşturmacılarıyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Sputnik’e anlattı.
ABD basını, Temmuz 2017'de, Trump'ın oğlunun babasının rakibi Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton hakkında bilgi almak için Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile görüştüğünü ileri sürmüştü. Daha sonra Trump Jr. görüşmeyi doğruladı ancak yalnızca ABD'lilerin Rusya vatandaşı çocukları evlat edinmesi konusunu konuştuklarını ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile görüşen Rus avukat Natalya Veselnitskaya, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgilenen ABD Senatosu soruşturmacılarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.
‘TRUMP JR. İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE BABASI ADAY BİLE DEĞİLDİ'
Veselnitskaya Trump Jr. ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşmenin tamamen ‘özel' nitelikli bir görüşme olduğunu ifade etti.
Veselnitskaya "Donald Trump Jr. ile yaptığımız görüşmenin seçim kampanyasıyla, Hillary Clinton'la ya da Donald Trump Jr.'ın babasıyla bir alakası yoktu. Trump görüşmeyi yaptığımız zaman aday bile değildi" dedi.
New York Times gazetesinin görüşmeyle ilgili haberini Temmuz 2017'de Rusya'nın Trump'la işbirliği olduğuna dair iddiaları çerçevesinde yaptığını belirten Veselnitskaya "Yapılan haberler farklılaşmaya başladı: Kimilerinde benim Hillary Clinton hakkında bulundurduğum utanç verici materyallerden söz ediliyordu, kimilerinde de bu gibi materyalleri seçimlerin iptal edilmesi için Trump'a karşı kullanmak istediğim ileri sürülüyordu. Genel anlamda kendilerini mahvetmeye çalışıyorlar, tıpkı bir fıçı içindeki hamam böcekleri gibi" ifadelerini kullandı.
‘SORUŞTURMACILARA DOSYANIN SAHTE OLDUĞUNU SÖYLEDİM'
Veselnitskaya, soruşturmacıların kendisine 2015'te başkan adayı Trump hakkında utanç verici bir dosya hazırlamakla görevlendirildiği iddia edilen Fusion GPS firmasının sahibi Glenn Simpson hakkında sorular sorduğunu söyledi. İddiaya göre, bu dosya Fusion GPS'nin tuttuğu eski MI6 ajanı ve daha sonra özel soruşturmacı olan Christopher Steel tarafından toplanmıştı.
Veselnitskaya "ABD seçimlerine müdahale edildiğine dair tüm iddialar bu dosya üzerinden dönüyor. Soruşturmacılara bu dosyanın sahte olduğunu söyledim, belirli örnekler vererek de neden sahte olduğunu açıkladım" dedi.
Soruşturmacıların kendisine teşekkür ettiğini belirten Veselnitskaya, soruşturmacıların incelemenin resmi kısmını oluşturacak metin bölümlerini hazırladığını ifade etti.
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