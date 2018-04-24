Eski ABD başkanı George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı

Bush ailesinden yapılan açıklamaya göre, eski ABD başkanı kana karışan bir enfeksiyon sebebiyle Houston Methodist Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde tedavi altına alındı.

BREAKING: former President George HW Bush was admitted to a Houston hospital, Sunday, 24 hours after his wife was buried. His spokesman said he contracted an infection that spread to his blood but is responding well to treatment. pic.twitter.com/1HFXPtflQ1 — David Begnaud (@DavidBegnaud) 23 Nisan 2018

​Bush'un tedaviye yanıt verdiği ve iyileşme belirtileri gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, durum ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bush, 2 gün önce 92 yaşında hayatını kaybeden eşi Barbara'nın cenazesine katılmıştı.

George H.W. Bush, 1989-93 yılları arasında ABD başkanlığı yapmıştı.