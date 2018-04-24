Washington ve Kaliforniya arasında marihuana atışması: 'En iyisi bizde'

20 Nisan'da, marihuana içen insanların bir araya geldiği ve 'Marihuana Günü' olarak bilinen '420' kutlandı.
ABD'nin Washington Valisi Jay Inslee de '420'nin kutlandığı gün HBO'da yayınlanan şov programı Real Time'a katılarak açıklamalarda bulundu. Inslee, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ABD'deki en iyi marihuanaya sahip eyaletiz. Bu gelişen ve iyi yönetilen bir sektör" ifadelerini kullandı.
WASHINGTON VALİSİ: DONALD TRUMP İLK KEZ ASLINDA DOĞRU OLAN BİR ŞEY SÖYLEMİŞ OLSAYDI, BU HARİKA OLMAZ MIYDI?
ABD Başkanı Donald Trump'ın marihuana ile ilgili hazırlamakta olduğu reform yasasına da atıfta bulunan Inslee, "Trump bizim marihuanayı suç kapsamından çıkarmamıza izin verdiğini söylemiş olsaydı, ilk kez gerçekten doğru olan bir şey söylemiş olsaydı, harika olmaz mıydı? Bunun hayata geçeceğini umuyorum" dedi.
Trump, ülkedeki marihuana yasağını yeniden düzenleyecek geniş kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeyle eyaletler 'müdahale olmadan' kendi marihuana yasalarını hazırlayabilecek.
"Wouldn't it be wonderful if the first time Donald Trump said something that was actually true, if he said he'd leave us alone on our marijuana decriminalization?" Watch Gov. @JayInslee on last night's #RTOvertime: 420 Edition. pic.twitter.com/6J9oxEKJEU— Real Time (@RealTimers) April 21, 2018
KALİFORNİYA KONGRE ÜYESİ: KALİFORNİYA DISNEYLAND, YOSEMITE VE HARİKA MARİHUANAYA SAHİP
This new study of all 50 states shows California is ranked second (behind Hawaii) in life expectancy of its residents. California also has one of the lowest rates of dying young. https://t.co/4yD79OGdCl— Ted Lieu (@tedlieu) April 10, 2018
And let's not forget: California has Disneyland, Yosemite & amazing cannabis
Ortaya nasıl çıktığı ile ilgili hakkında birçok söylenti olan marihuana günü '420'nin, 1970'lerde öğrenciler arasında yayılan gizli bir şifre olduğu düşünülüyor.
Kaliforniya'da bulunan Oaksterdam Marihuana Müzesi Müdürü Chris Conrad'a göre, '420', gözlerden uzak marihuana içmek isteyen ve kendilerine 'The Waldos' diyen Kaliforniya'daki San Rafael Lisesi öğrencileri arasında bir şifre olarak doğdu. Öğrenciler, okul çıkışlarında aileleri işten dönmeden hemen önce 16.20'de buluşarak marihuana içerlerdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)