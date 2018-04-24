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    Esrar, marihuana, uyuşturucu

    Washington ve Kaliforniya arasında marihuana atışması: 'En iyisi bizde'

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    ABD
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    ABD merkezli HBO kanalında yayınlanan şov programı Real Time'a katılan Washington Valisi Jay Inslee, kendi eyaletinde yasal olarak kullanılabilen marihuana ile gurur duyduğunu söyledi. Insele'nin kendi yetiştirdikleri marihuanayı övmesine Kaliforniya'dan da yanıt geldi.

    20 Nisan'da, marihuana içen insanların bir araya geldiği ve 'Marihuana Günü' olarak bilinen '420' kutlandı.

    ABD'nin Washington Valisi Jay Inslee de '420'nin kutlandığı gün HBO'da yayınlanan şov programı Real Time'a katılarak açıklamalarda bulundu. Inslee, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ABD'deki en iyi marihuanaya sahip eyaletiz. Bu gelişen ve iyi yönetilen bir sektör" ifadelerini kullandı.

    WASHINGTON VALİSİ: DONALD TRUMP İLK KEZ ASLINDA DOĞRU OLAN BİR ŞEY SÖYLEMİŞ OLSAYDI, BU HARİKA OLMAZ MIYDI?

    ABD Başkanı Donald Trump'ın marihuana ile ilgili hazırlamakta olduğu reform yasasına da atıfta bulunan Inslee, "Trump bizim marihuanayı suç kapsamından çıkarmamıza izin verdiğini söylemiş olsaydı, ilk kez gerçekten doğru olan bir şey söylemiş olsaydı, harika olmaz mıydı? Bunun hayata geçeceğini umuyorum" dedi.

    Trump, ülkedeki marihuana yasağını yeniden düzenleyecek geniş kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeyle eyaletler 'müdahale olmadan' kendi marihuana yasalarını hazırlayabilecek.

    KALİFORNİYA KONGRE ÜYESİ: KALİFORNİYA DISNEYLAND, YOSEMITE VE HARİKA MARİHUANAYA SAHİP

    Esrar, marihuana, uyuşturucu
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Kaliforniya'da marihuana satışı artık serbest
    Öte yandan Washington'ın açıklamaları, ABD'nin bir diğer eyaleti Kaliforniya ile söz düellosunun önünü açtı. Kaliforniya'nın Demokratik Kongre Üyesi Ted Lieu, Kaliforniya'daki marihuananın ne kadar harika ve mükemmel olduğu ile ilgili bir tweet paylaştı: "50 eyalette yapılan bu yeni araştırma, Kaliforniya'nın (Hawaii'den sonra) beklenen yaşam süresi konusunda ikinci sırada olduğunu gösteriyor. Kaliforniya ayrıca en düşük genç ölümlerine sahip. Ve unutmayalım: Kaliforniya, Disneyland (eğlence parkı), Yosemite (ulusal park) ve harika marihuanaya sahip."

    Kaliforniya'da esrar satan bir dükkan önündeki kuyruk
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400.000 iş yaratacak
    MARİHUANA GÜNÜ: 420

    Ortaya nasıl çıktığı ile ilgili hakkında birçok söylenti olan marihuana günü '420'nin, 1970'lerde öğrenciler arasında yayılan gizli bir şifre olduğu düşünülüyor.

    Kaliforniya'da bulunan Oaksterdam Marihuana Müzesi Müdürü Chris Conrad'a göre, '420', gözlerden uzak marihuana içmek isteyen ve kendilerine 'The Waldos' diyen Kaliforniya'daki San Rafael Lisesi öğrencileri arasında bir şifre olarak doğdu. Öğrenciler, okul çıkışlarında aileleri işten dönmeden hemen önce 16.20'de buluşarak marihuana içerlerdi.

    Etiketler:
    420, marihuana, Jay Inslee, Ted Lieu, Donald Trump, Kaliforniya, Washington
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