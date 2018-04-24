Washington ve Kaliforniya arasında marihuana atışması: 'En iyisi bizde'

ABD merkezli HBO kanalında yayınlanan şov programı Real Time'a katılan Washington Valisi Jay Inslee, kendi eyaletinde yasal olarak kullanılabilen marihuana ile gurur duyduğunu söyledi. Insele'nin kendi yetiştirdikleri marihuanayı övmesine Kaliforniya'dan da yanıt geldi.

20 Nisan'da, marihuana içen insanların bir araya geldiği ve 'Marihuana Günü' olarak bilinen '420' kutlandı.

ABD'nin Washington Valisi Jay Inslee de '420'nin kutlandığı gün HBO'da yayınlanan şov programı Real Time'a katılarak açıklamalarda bulundu. Inslee, "Dürüstçe söyleyebilirim ki ABD'deki en iyi marihuanaya sahip eyaletiz. Bu gelişen ve iyi yönetilen bir sektör" ifadelerini kullandı.

WASHINGTON VALİSİ: DONALD TRUMP İLK KEZ ASLINDA DOĞRU OLAN BİR ŞEY SÖYLEMİŞ OLSAYDI, BU HARİKA OLMAZ MIYDI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın marihuana ile ilgili hazırlamakta olduğu reform yasasına da atıfta bulunan Inslee, "Trump bizim marihuanayı suç kapsamından çıkarmamıza izin verdiğini söylemiş olsaydı, ilk kez gerçekten doğru olan bir şey söylemiş olsaydı, harika olmaz mıydı? Bunun hayata geçeceğini umuyorum" dedi.

Trump, ülkedeki marihuana yasağını yeniden düzenleyecek geniş kapsamlı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeyle eyaletler 'müdahale olmadan' kendi marihuana yasalarını hazırlayabilecek.

"Wouldn't it be wonderful if the first time Donald Trump said something that was actually true, if he said he'd leave us alone on our marijuana decriminalization?" Watch Gov. @JayInslee on last night's #RTOvertime: 420 Edition. pic.twitter.com/6J9oxEKJEU — Real Time (@RealTimers) April 21, 2018

​KALİFORNİYA KONGRE ÜYESİ: KALİFORNİYA DISNEYLAND, YOSEMITE VE HARİKA MARİHUANAYA SAHİP

© Sputnik / Vitaliy Ankov Kaliforniya'da marihuana satışı artık serbest

This new study of all 50 states shows California is ranked second (behind Hawaii) in life expectancy of its residents. California also has one of the lowest rates of dying young. https://t.co/4yD79OGdCl



And let's not forget: California has Disneyland, Yosemite & amazing cannabis — Ted Lieu (@tedlieu) April 10, 2018

Öte yandan Washington'ın açıklamaları, ABD'nin bir diğer eyaleti Kaliforniya ile söz düellosunun önünü açtı. Kaliforniya'nın Demokratik Kongre Üyesi Ted Lieu, Kaliforniya'daki marihuananın ne kadar harika ve mükemmel olduğu ile ilgili bir tweet paylaştı: "50 eyalette yapılan bu yeni araştırma, Kaliforniya'nın (Hawaii'den sonra) beklenen yaşam süresi konusunda ikinci sırada olduğunu gösteriyor. Kaliforniya ayrıca en düşük genç ölümlerine sahip. Ve unutmayalım: Kaliforniya, Disneyland (eğlence parkı), Yosemite (ulusal park) ve harika marihuanaya sahip."

​ © REUTERS / Lucy Nicholson Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400.000 iş yaratacak

Ortaya nasıl çıktığı ile ilgili hakkında birçok söylenti olan marihuana günü '420'nin, 1970'lerde öğrenciler arasında yayılan gizli bir şifre olduğu düşünülüyor.

Kaliforniya'da bulunan Oaksterdam Marihuana Müzesi Müdürü Chris Conrad'a göre, '420', gözlerden uzak marihuana içmek isteyen ve kendilerine 'The Waldos' diyen Kaliforniya'daki San Rafael Lisesi öğrencileri arasında bir şifre olarak doğdu. Öğrenciler, okul çıkışlarında aileleri işten dönmeden hemen önce 16.20'de buluşarak marihuana içerlerdi.