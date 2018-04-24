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    Mike Pompeo

    ABD'de Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na kılpayı ilk onay

    © AFP 2018 / JIM WATSON
    ABD
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    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı adaylığını 9'a karşı 11 oyla onayladı.

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği Mike Pompeo'ya ilk onayı kılpayı verdi.

    Partisinin baskısı sonucu önceden Pompeo'nun bu göreve getirilmesine karşı çıkan Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul son dakikada Pompeo'yu destekledi.

    Toplamda komisyonun 11 Cumhuriyetçi üyesi Pompeo'yu desteklerken, 9 Demokrat üye ret oyu kullandı.

    Cumhuriyetçi Georgia Senatörü Johnny Isakson bir cenazeye katılması gerektiği için oylamaya katılamadı. Bu nedenle komisyonun oylamayı tamamlanması için normalde hayır oyu verecek olan Demokrat Senatör Chris Coons da çekimser oy kullanmayı kabul etti.

    Son dakikada taraf değiştiren Senatör Rand Paul daha önce Pompeo'nun rejim değişikliği konusundaki isteğini, Irak Savaşı konusundaki görüşlerini ve Pompeo'nun ABD'nin  'devamlı savaş'  politikası konusundaki görüşleri hakkında kaygılarını ifade etmişti. Ancak Paul, Trump'ın Pompeo'nun Irak Savaşı'nın 'bir hata olduğu' görüşünü paylaştığı konusunda kendisini ikna ettiğini belirtti.

    Pompeo'nun Kuzey Kore ve İran'da rejim değişikliğinden yana olmasına atıf yapan dış ilişkiler komisyonu Demokrat üyesi Senatör Robert Menendez de "Direktör Pompeo'nun, özellikle de çevresinde sert dış politika yanlıları varken, çatışmaya değil diplomasiye öncelik verecek biri olduğuna inanmıyorum" dedi.

    Pompeo ayrıca geçmişte eşcinseller ve Müslümanlar konusundaki olumsuz açıklamalarıyla tanınan bir isim.

    NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA KATILABİLİR

    CIA Direktörü Mike Pompeo- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermişti.

    Pompeo'nun bu göreve başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor. Senato Genel Kurulu'ndaki nihai oylamanın tarihi henüz belli değil.

    Yine çok yakın geçmesi beklenen oylamanın bu hafta da yapılabileceği belirtiliyor. Cumhuriyetçiler Senato'da 49'a karşı 50 koltukla çok az farkla çoğunluğu elinde tutuyor. Ancak Pompeo'nun Senato'da en az 2 Demokrat üyenin de desteğine sahip olduğu belirtiliyor.

    Pompeo, Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması halinde, cuma günkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ABD Dışişleri Bakanı olarak katılabilecek.

    Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında en erken haziran ayı başında yapılacak olması beklenen zirvenin hazırlıklarını tamamlamıştı.

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    Etiketler:
    ABD Dışişleri, CIA, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Donald Trump, Rex Tillerson, Rand Paul, Chris Coons, Johnny Isakson, Mike Pompeo, ABD
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