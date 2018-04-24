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    (Soldan sağa) Melania Trump, Donald Trump, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, George Washington'ın Vernon Dağı Konutu'nda, Virginia, 23 Nisan 2018

    Trump-Macron romansı, Ortadoğu'nun yıkımı üzerinde yükseliyor

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çıkmak için ihaleyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a devretmek istediği, Macron'un da Ortadoğu'da nüfuzunu tırmandırmak için ABD'yi merdiven yapmaya çalıştığı dönemde, iki lider biraraya geldi. Trump çiftinin temmuzdaki ziyaretine iadede bulunan Macron çifti, Washington'a 3 günlük çıkarma yaptı.

    US President Donald Trump (L) meets French President Emmanuel Macron before a working lunch ahead of a NATO Summit in Brussels, Belgium, May 25, 2017.
    © REUTERS / Peter Dejong
    Macron: ABD, Fransa ve müttefikleri ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için orada kalmalı
    ABD, İngiltere, Fransa'nın kanıtlanmamış kimyasal saldırı iddiaları üzerinden Suriye hükümetine füze saldırısı düzenlemelerinden 10 gün sonrasına gelen ziyareti, CNN, Trump'ın ''ABD'yi yeniden muhteşem yapacağım'' sloganına atıfla ''Macron, Trump'la ilişkisi sayesinde Fransa'yı yeniden muhteşem yapacağını umuyor'' başlığıyla duyurdu. Gündemde Suriye ile ilgili planlar, İran'la nükleer anlaşmanın akıbetinin yanısıra Trump sayesinde gerilen AB-ABD ilişkileri de var.

    Bu, Trump'ın başkan seçilmesinden beri ABD'ye yapılan ilk resmi devlet ziyareti. Beyaz Saray'da ağırlanan Macron, Kongre'nin alt ve üst kanatlarının ortak oturumuna da hitap edecek.

    YANAK YANAĞA

    Dün Fransız mimar Pierre Charles L'Enfant tarafından tasarımlanmış bir şehir olan Washington'da tur atan ve Lincoln Anıtı'na giden Macron çiftini, Trump çifti Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Macron'un Trump'ı yanaklarından öpmesi dikkat çekti.

    Trump, içeriyi gezdirirken, 1880'de İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından hediye edildiğinden beri ABD başkanlarının Oval Ofis'te kullandığı ahşap yazı masasını (Resolute Desk), arkasında duran madalya ve nişan koleksiyonlarını gösterdi. Macron çifti ise yazı masası üzerinde duran iki telefona ilgi gösterdi. Trump, hangisinin güvenli hat olduğunu belirtti.

    ​Ardından Beyaz Saray'ın güney bahçesinde ağaç dikme törenine geçildi. Macron'un 1. Dünya Savaşı'nda Amerikan, İngiliz, Fransız askerlerinin Almanlara karşı savaştığı Belleau Wood Muharebesi'nin gerçekleştiği bölgeden getirdiği sapsız meşe fidanına iki lider ellerinde kazma kürekle toprak attı.

    Vladimir Putin - Emmanuel Macron
    © REUTERS / Ian Langsdon
    Putin'den Macron'a: Suriye saldırısıyla uluslararası hukuk bariz şekilde ihlal edildi
    İLK BAŞKANIN EVİNDE YEMEK YEDİLER

    Daha sonra ​Trump çifti, helikopterle Macron çiftini ilk ABD Başkanı George Washington'ın Vernon Dağı'ndaki konutuna götürdü. Çiftler burada akşam yemeği yiyerek samimi şekilde sohbet etti.

    MACRON: TRUMP'I YARGILAYACAK DEĞİLİM

    Trump'ın Fransa'da bir nefret objesi olmasına karşın, Macron, ABD ziyareti başlamadan önce Trump'ın en sevdiği kanal olan Fox News'a verdiği demeçte şu vurguyu yaptı:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Macron'un ABD'ye yaptığı Suriye çağrısı sömürgeci tutumun yansıması
    ''Trump'la ilgili tartışmalı durumları değerlendirecek ya da yargılayacak kişi ben değilim. Hakkındaki soruşturmalar yüzünden sizin başkanınız benim için, halkım için ya da dünya için daha az güvenilir hale gelmez. Ben buraya ABD Başkanı ile muhatap olmaya geldim ve ABD halkı da başkan olarak Trump'ı seçmiş bulunuyor.

    'MÜTTEFİK BİZİZ'

    Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
    © AP Photo / Luca Bruno
    Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı
    Trump'a ''Herkese karşı savaş açarsan, Avrupa'ya karşı ticaret savaşı, Suriye'ye, İran'a savaş açarsan, hadi ama, bu işler böyle yürümez. Müttefiklere ihtiyacın var. Müttefik de biziz'' diye seslenen Macron, diğer yandan Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamalarına şöyle karşı çıktı:

    'MEYDANI İRAN, ESAD VE BENZERLERİNE BIRAKAMAYIZ'

    ''Bence ABD'nin oynayacak çok önemli bir rolü var. Neden mi? Çok açık sözlü olacağım. IŞİD'e karşı savaşı bitirdiğimiz gün çıkıp gidersek, kesinlikle ve kesinlikle, siyasi bakış açısından meydanı İran rejimine, Beşar Esad'a ve o adamlara bırakırız.''

    Etiketler:
    Brigitte Macron, George Washington, Melania Trump, Emmanuel Macron, Donald Trump, Beşar Esad, Vernon Dağı, Güney Bahçesi, Oval Ofis, Beyaz Saray, İran, Suriye, ABD
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