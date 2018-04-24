Trump: Kuzey Kore lideri Kim çok açık, çok onurlu bir insan

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

© REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü

Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan zirvenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi.

'DÜNYA İÇİN MUHTEŞEM'

ABD Başkanı ''Onların zirvenin mümkün olduğunca erken yapılmasını istediği bize doğrudan söylendi. Bizce bu dünya için muhteşem bir şey'' diye konuştu.

Haziran ayının sonundan evvel bir tarihte gerçekleşmesi beklenen zirve öncesi iki taraf arasında 'çok iyi görüşmeler' yürütüldüğünü söyleyen Trump, Kim için ''Gördüğümüz her şeyden hareketle söylüyorum. O gerçekten çok açık, bence çok onurlu davrandı'' dedi.

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı

ABD'nin askeri tatbikatlarına misilleme Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerine Trump ile Kim'in arasındaki söz düellosunun eşlik etmesiyle, dünya aylarca nükleer savaş tehdidiyle yaşadı. Ama ardından Olimpiyat'taki Güney Kore-Kuzey Kore yakınlaşmasını Trump ile Kim'in birbirleriyle görüşmek istediklerini söylemesinin takip etmesiyle diyalog sürecine girildi.

© AP Photo / Lee Jin-man Kim-Moon zirvesi öncesi iki lider arasında ilk kez kırmızı hat oluşturuldu

Bu sürece Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı atanan CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay başında Kim ile gizli bir görüşme yapması damga vurdu. Pompeo, Trump yönetiminin en şahin isimlerinden biri.

Kuzey Kore lideri, 27 Nisan'da Güney Kore lideri ve ardından ABD Başkanı ile iki tarihi zirveye hazırlanıyor.