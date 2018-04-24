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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Trump: Kuzey Kore lideri Kim çok açık, çok onurlu bir insan

    © AP Photo / Ahn Young-joon
    ABD
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    Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

    CIA Direktörü Mike Pompeo- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan zirvenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi.

    'DÜNYA İÇİN MUHTEŞEM'

    ABD Başkanı ''Onların zirvenin mümkün olduğunca erken yapılmasını istediği bize doğrudan söylendi. Bizce bu dünya için muhteşem bir şey'' diye konuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Verimli geçmezse, Kim'le görüşmeyi terk ederim
    'GÖRÜŞMELER ÇOK İYİ GİDİYOR'

    Haziran ayının sonundan evvel bir tarihte gerçekleşmesi beklenen zirve öncesi iki taraf arasında 'çok iyi görüşmeler' yürütüldüğünü söyleyen Trump, Kim için ''Gördüğümüz her şeyden hareketle söylüyorum. O gerçekten çok açık, bence çok onurlu davrandı'' dedi. 

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı
    NÜKLEER SAVAŞIN EŞİĞİNDEN

    ABD'nin askeri tatbikatlarına misilleme Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerine Trump ile Kim'in arasındaki söz düellosunun eşlik etmesiyle, dünya aylarca nükleer savaş tehdidiyle yaşadı. Ama ardından Olimpiyat'taki Güney Kore-Kuzey Kore yakınlaşmasını Trump ile Kim'in birbirleriyle görüşmek istediklerini söylemesinin takip etmesiyle diyalog sürecine girildi. 

    Birleşik Kore haritası
    © AP Photo / Lee Jin-man
    Kim-Moon zirvesi öncesi iki lider arasında ilk kez kırmızı hat oluşturuldu
    POMPEO-KİM BULUŞMASI

    Bu sürece Trump tarafından ABD Dışişleri Bakanı atanan CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu ay başında Kim ile gizli bir görüşme yapması damga vurdu. Pompeo, Trump yönetiminin en şahin isimlerinden biri.

    Kuzey Kore lideri, 27 Nisan'da Güney Kore lideri ve ardından ABD Başkanı ile iki tarihi zirveye hazırlanıyor.

    Etiketler:
    Mike Pompeo, Kim Jong-un, Emmanuel Macron, Donald Trump, Kuzey Kore, ABD
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