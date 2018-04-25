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    Joseph Votel

    CENTCOM'dan İsrail'e 'Suriye'den yakın zamanda çekilmeyeceğiz' garantisi

    © AP Photo / Robert Burns
    ABD
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    ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'in İsrail'i ziyaretinde yakın zamanda Suriye'den çekilme planlarının olmadığına dair güvence verdiği ileri sürüldü.

    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Suudi Kraliyet Sarayı
    Suudi Veliahtı: ABD'li askerler en azından orta vadede Suriye'de kalmalı
    ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerinden sorumlu CENTCOM Komutanı Joseph Votel, salı günü programında olmamasına rağmen İsrail'e ziyaret düzenledi. General Votel'in bu resmi ziyarette İsrail Genelkurmayı'nın misafiri olduğu ifade edildi.

    İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat, Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve diğer askeri yetkililerle görüşen Votel'in gündeminde Suriye ve İran olduğu belirtildi.

    İsrail'in 'Arutz Sheva 7' haber sitesine göre Votel, İsrailli muhataplarına Suriye'den kısa vadede çekilme planlarının olmadığı ve İsrail'in sınırlarında güvenlik ve istikrarı sağlama operasyonlarını destekleme güvencesi verdi.

    ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk
    © AFP 2018 / Delil Souleiman
    ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi
    İsrail, Suriye savaşının başladığı 2011'den beri bu ülkede sık sık hava saldırıları düzenliyor.

    'SURİYE'DE KALICI İZ BIRAKMAK'

    Nitekim Amerikan askerlerini tez zamanda Suriye'den çekeceğini ilk kez söylemesinin üzerinden bir ay geçen ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısında, 'Suriye'de kalıcı iz bırakmadan çekilmeme' noktasına gelmesi dikkat çekti.

    NETANYAHU'DAN 'FIRÇA'

    Mcaron ile Trump Beyaz Saray'da ortak basın toplantısında, 24 Nisan 2018
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump ile Macron'dan Suriye'de kalma, İran'la yeni anlaşma mesajları

    İsrail'in Haaretz gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump'ın bir ay önceki 'tez zamanda çekilme' açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon açması sonucu iki lider arasında sert bir konuşma geçmişti. Netanyahu, 'ABD'nin çekilmesi halinde İrail'in düşmanları olan İran ve Hizbullah'ın Suriye'de daha da güçleneceği' çıkışını yapmıştı.

    İRAN'A KARŞI

    Telefonların kapanmasının ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada, Trump İsrail'in güvenliğine ABD'nin bağlılığını teyit ederken iki lider 'İran'ın habis etkisine ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine' karşı koymak için yakın koordinasyonu devam ettirme konusunda hemfikir kalmıştı. 

    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    'İsrail, Suriye'de İran üssünü ABD ile koordineli vurdu'

    Trump 'tez zamanda çekilme' açıklamasından bir hafta sonra Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edildi. Ardından İsrail, Suriye'nin Humus bölgesinde İranlıların konuşlandığı T-4 üssünü vurdu. Kanıtlanamayan kimyasal iddialarının üzerinden bir hafta geçmişken ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye hükümetinin üs ve tesislerine füzelerle saldırdı. Bunun ardından Macron, Trump'ı Suriye'de uuzn vadeli kalmaya ikna ettiğini söyledi.

    Etiketler:
    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Benyamin Netanyahu, Donald Trump, Meir Ben-Şabbat, Gadi Eizenkot, Joseph Votel, İran, Suriye, İsrail, ABD
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