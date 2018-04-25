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    Rusya'nın 'Kıyamet Günü Silahı' Batı basınında

    © REUTERS / Robert Galbraith//File Photo
    ABD
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    Amerikan haber sitesi 'Business Insider', Rusya'nın nükleer savaş başlıklı insansız sualtı aracının, ABD'nin tüm sahil şeridini yok edebileceğini iddia etti. Buna göre 100 metre yüksekliğindeki radyoaktif dalgaların silip süpüreceği sahile yağacak radyoaktif yağmur, buraları bir asır yaşanmaz kılabilir.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018 / Yuri KADOBNOV
    Putin, Federal Meclis'e seslendi: Yeni nükleer füze denedik, dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilir
    Batı aleminde 'Kıyamet Günü Silahı' diye ünlenen Rusya'nın nükleer başlık taşıyabilen insansız sualtı aracına uluslararası yayın yapan Amerikan haber sitesi 'Business Insider' geniş yer ayırdı.

    Asıl adı 'Status-6' olan ve 20-50 megaton arası güçte nükleer başlıklar taşıması öngörülen insansız sualtı aracıyla ilgili haber analizde, Amerikan sahiline yakın mesafede patlatılması halinde, radyasyon yüklü dev tsuami dalgalarının sahil şeridindeki tüm kentleri yok edeceği iddia edildi. 

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik / Grigoriy Sısoyev
    Putin: Rusya’da üretilen yeni güçlü silah başka hiçbir yerde yok
    Buna göre 'Kıyamet Günü Silahı', Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen depremde oluşan tsunamiyle karşılaştırabilecek güçte bir patlama yaratabilir.

    Taşıdığı torpidoların suyun altında patlaması halinde tonlarca radyasyonlu suyun havaya yükselmesi öngörülüyor.

    'GERÇEK FELAKET'

    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    Yüksekliği 100 metreyi geçecek radyasyon yüklü tsuami dalgalarının silip süpüreceği sahil bölgesine felakete eşdeğer radyoaktif yağmur yağması kaçınılmaz olur.

    Bu durumda sahillerin ve çevresinin bir yüzyıl boyunca insanlar için yaşanması imkansız hal alabileceği öne sürülüyor.

    Habere göre böyle bir patlamanın Los Angeles veya San Diego gibi kentlerin kıyılarında gerçekleşmesi halinde, deniz rüzgarı dolayısıyla nükleer yağışın yıkıcı etkisi daha da artabilir.

    Ana akım medya
    © RT .
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    'KITALARARASI SON SÜRAT'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'ta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada bir benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer ayırmıştı.

    Putin, yeni geliştirilen insansız sualtı aracının, dünyadaki tüm gemi, denizaltı ve torpidoların ulaşabileceği hıza göre katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini söylemişti.

    Etiketler:
    Kıyamet Günü Silahı, Status-6, Business Insider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, ABD
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