Rusya'nın 'Kıyamet Günü Silahı' Batı basınında

Asıl adı 'Status-6' olan ve 20-50 megaton arası güçte nükleer başlıklar taşıması öngörülen insansız sualtı aracıyla ilgili haber analizde, Amerikan sahiline yakın mesafede patlatılması halinde, radyasyon yüklü dev tsuami dalgalarının sahil şeridindeki tüm kentleri yok edeceği iddia edildi.
Russian doomsday weapon may cause tsunamis, but physicists have doubts — Business Insider https://t.co/EdGYl1ioCY— Yakov Koltovskoy (@KoltovskoyYakov) 25 Nisan 2018
Taşıdığı torpidoların suyun altında patlaması halinde tonlarca radyasyonlu suyun havaya yükselmesi öngörülüyor.
'GERÇEK FELAKET'
Bu durumda sahillerin ve çevresinin bir yüzyıl boyunca insanlar için yaşanması imkansız hal alabileceği öne sürülüyor.
Habere göre böyle bir patlamanın Los Angeles veya San Diego gibi kentlerin kıyılarında gerçekleşmesi halinde, deniz rüzgarı dolayısıyla nükleer yağışın yıkıcı etkisi daha da artabilir.
"The doomsday weapon". The American newspaper told about the complex "Status-6" https://t.co/YZH6tOQkPj #news #weapons pic.twitter.com/guPCzCjDll— WeapoNEWS (@weaponwarnews) 25 Nisan 2018
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'ta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada bir benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer ayırmıştı.
Putin, yeni geliştirilen insansız sualtı aracının, dünyadaki tüm gemi, denizaltı ve torpidoların ulaşabileceği hıza göre katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini söylemişti.
Here's why Russia's new 'Doomsday' nuclear weapon is so much worse than a regular nuke https://t.co/lltEBUvvrl— ScienceAlert (@ScienceAlert) 16 Mart 2018
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