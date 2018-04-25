ABD’li yetkililer, Seattle’daki Rus konsolosun konutuna girdi

Olay yerinden bildiren Sputnik muhabiri, yetkililerin önce konutun bulunduğu araziye arından binaya girerek ışıkları yaktığını aktardı.

Tüm Rus diplomatlar dün binadan ayrılmıştı. Konsolosluk, ABD’nin talebi üzerine 2 Nisan’da faaliyeti askıya almıştı.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’nin bu eyleminin düşmanca adım olduğunu ve Moskova’nın buna karşı tedbirlerle yanıt vereceğini açıkladı.

Dokunulmazlığın kaldırılmasına izin vermediklerini kaydeden büyükelçilikten yapılan açıklamada, Konsolos konutuna girişin diplomatik ilişkilerle ilgili anlaşmanın ihlali olduğu ifade edildi.