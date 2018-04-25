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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Kongresi'nde konuşma yaptı

    Macron: İran'la nükleer anlaşmayı terk etmeyin

    © REUTERS / Brian Snyder
    ABD
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    ABD Kongresi'nin alt ve üst kanatlarının ortak oturumuna hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez ABD'ye İran'la nükleer anlaşmayı terk etmemesi çağrısı yaptı, en azından yeni anlaşmaya ulaşılıncaya dek.

    (Soldan sağa) Melania Trump, Donald Trump, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, George Washington'ın Vernon Dağı Konutu'nda, Virginia, 23 Nisan 2018
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump-Macron romansı, Ortadoğu'nun yıkımı üzerinde yükseliyor
    Washington'a 3 günlük ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la verdiği çifte kumru pozlarıyla alay konusu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın çöpe atmak istediği İran'la nükleer anlaşma konusunda zikzaklar çiziyor.

    Dün Trump'la basın toplantısında İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Macron, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den gelen anlaşmanın korunması gerektiği uyarısının ardından, bugün ABD'ye anlaşmayı terk etmemesi çağrısı yaptı, en azından yeni anlaşmaya ulaşılıncaya dek.

    MACRON: BENİM POZİSYONUM

    Mcaron ile Trump Beyaz Saray'da ortak basın toplantısında, 24 Nisan 2018
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump ile Macron'dan Suriye'de kalma, İran'la yeni anlaşma mesajları
    ABD Kongresi'nin alt ve üst kanatlarının ortak oturumuna hitap eden Macron, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağı 'sözü verdi'. İran'la nükleer anlaşmanın mükemmel olmadığını, ama yenisi yapılana dek yürürlükte kalması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı ''Bu anlaşmanın tüm endişeleri ve çok önemli endişelere yanıt veremiyor olabileceğini söylemek doğru olur. Ama yerine daha tatmin edici ve çok daha tatmin edicisini geçirene dek anlaşmayı terk etmemeliyiz. Benim pozisyonum budur'' diyerek ekledi:

    ''Benim yapmak istediğim ve sizin başkanınızla birlikte yapmaya karar verdiğimiz şey şudur: Tüm bu endişelere yanıt veren daha geniş çaplı bir anlaşma üzerinde çalışabilmemiz.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: İran nükleer anlaşması olduğu gibi kalmalı, yeni anlaşma teklifinde bahsedilenleri bilmiyoruz
    Macron ''İran asla nükleer silah sahibi olmayacak. Ne şimdi ne 5 yıl ne de 10 yıl içinde, asla'' vurgusu yaptı. 

    'ABD, ÇOK TARAFLILIĞA GERİ DÖNSÜN'

    Trump'ın 'önce Amerika', 'ABD'yi yeniden muhteşem yapmak' sloganları altında kendi içine tecrit ve tek taraflılık politikalarına karşı çıkan Fansa'nın 40 yaşındaki neo liberal lideri 'Avrupa ile ABD'nin dünya düzenini kurma konusunda birlikte çalışması' çağrısı yaptı.

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Francois Walschaerts
    Mogherini'den nükleer anlaşma açıklaması: Korunması gerekiyor
    PARİS İKLİM ANLAŞMASI MESAJI

    ''Çok taraflılığı icat eden ülke ABD'dir. Şimdi korunmasına ve yeniden icat edilmesine yardım edecek olan da sizlersiniz. Gezegenimizi yeniden muhteşem yapmak için haydi birlikte çalışalım. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmalıyız, en azından 25 yıl sonra da yaşanabilir gezegen bırakmalıyız'' diyen Macron, bu çerçevede, Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin geri döneceğine inancını dile getirdi. "B gezegeni yok" vurgusu yaptı.

    BM'DE ABD'Lİ TEMSİLCİ: ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANAYIZ

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Danish Siddiqui
    Ruhani'den nükleer anlaşmanın yenilenmesini isteyen ABD'ye: Tüccar Trump
    Bu arada BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Christopher Ford, İran'la ilgili mesajlar verdi.

    ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını öne süren Ford, ''Anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz'' dedi.

    'AMA EK SÖZLEŞME LAZIM'

    Ancak Ford, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak 'yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir ek bir sözleşme arayışında olduğunu' sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    ABD Kongresi, Emmanuel Macron, Donald Trump, İran, Fransa, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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