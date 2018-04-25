Macron: İran'la nükleer anlaşmayı terk etmeyin

ABD Kongresi'nin alt ve üst kanatlarının ortak oturumuna hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez ABD'ye İran'la nükleer anlaşmayı terk etmemesi çağrısı yaptı, en azından yeni anlaşmaya ulaşılıncaya dek.

Washington'a 3 günlük ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la verdiği çifte kumru pozlarıyla alay konusu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın çöpe atmak istediği İran'la nükleer anlaşma konusunda zikzaklar çiziyor.

Dün Trump'la basın toplantısında İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini savunan Macron, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den gelen anlaşmanın korunması gerektiği uyarısının ardından, bugün ABD'ye anlaşmayı terk etmemesi çağrısı yaptı, en azından yeni anlaşmaya ulaşılıncaya dek.

MACRON: BENİM POZİSYONUM

ABD Kongresi'nin alt ve üst kanatlarının ortak oturumuna hitap eden Macron, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağı 'sözü verdi'. İran'la nükleer anlaşmanın mükemmel olmadığını, ama yenisi yapılana dek yürürlükte kalması gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı ''Bu anlaşmanın tüm endişeleri ve çok önemli endişelere yanıt veremiyor olabileceğini söylemek doğru olur. Ama yerine daha tatmin edici ve çok daha tatmin edicisini geçirene dek anlaşmayı terk etmemeliyiz. Benim pozisyonum budur'' diyerek ekledi:

''Benim yapmak istediğim ve sizin başkanınızla birlikte yapmaya karar verdiğimiz şey şudur: Tüm bu endişelere yanıt veren daha geniş çaplı bir anlaşma üzerinde çalışabilmemiz.

Macron ''İran asla nükleer silah sahibi olmayacak. Ne şimdi ne 5 yıl ne de 10 yıl içinde, asla'' vurgusu yaptı.

'ABD, ÇOK TARAFLILIĞA GERİ DÖNSÜN'

Trump'ın 'önce Amerika', 'ABD'yi yeniden muhteşem yapmak' sloganları altında kendi içine tecrit ve tek taraflılık politikalarına karşı çıkan Fansa'nın 40 yaşındaki neo liberal lideri 'Avrupa ile ABD'nin dünya düzenini kurma konusunda birlikte çalışması' çağrısı yaptı.

© REUTERS / Francois Walschaerts Mogherini'den nükleer anlaşma açıklaması: Korunması gerekiyor

''Çok taraflılığı icat eden ülke ABD'dir. Şimdi korunmasına ve yeniden icat edilmesine yardım edecek olan da sizlersiniz. Gezegenimizi yeniden muhteşem yapmak için haydi birlikte çalışalım. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmalıyız, en azından 25 yıl sonra da yaşanabilir gezegen bırakmalıyız'' diyen Macron, bu çerçevede, Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin geri döneceğine inancını dile getirdi. "B gezegeni yok" vurgusu yaptı.

BM'DE ABD'Lİ TEMSİLCİ: ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANAYIZ

© REUTERS / Danish Siddiqui Ruhani'den nükleer anlaşmanın yenilenmesini isteyen ABD'ye: Tüccar Trump

Bu arada BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Christopher Ford, İran'la ilgili mesajlar verdi.

ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını öne süren Ford, ''Anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz'' dedi.

'AMA EK SÖZLEŞME LAZIM'

Ancak Ford, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak 'yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir ek bir sözleşme arayışında olduğunu' sözlerine ekledi.