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    Kanye West'ten başkan seçilen Donald Trump'a kutlama ziyareti, Trump Tower, New York, 13 Aralık 2016

    Trump'ı kardeşi ilan eden Kanye West 'bitti'

    © AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'a uzun zamandır verdiği desteği ''Kardeşim'' diyerek abartan West, hayranlarının öfke seline gark oldu. ''Zalimin tarafını tuttun'', ''Sen artık bizim için bittin'', ''Aklından zorun var'' gibi mesajlar eşliğinde 10 milyon kişi West'i Twitter'da takip etmeyi bıraktı.

    Donald Trump - Kanye West
    © REUTERS / Andrew Kelly
    New York’ta sürpriz ‘zirve’
    Amerikan hip hop/rap aleminde sesini ilk duyurduğunda yenilikçi müziğiyle övgüler toplayan ama zamanla grotesk yaşam tarzı ve megaloman halleriyle eleştirilerin odağı olan Kanye West, en sadık hayranlarının bile kendisine yüz çevirmesine yol açacak bir adım attı.

    2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında bir konserde ''Oy verseydim Donald Trump'a verirdim'' diyen, ardından seçilen Trump'a kutlama ziyareti yapan West, dün Twitter'dan çok sayıda mesajla atağa geçti.

    'EJDERHA ENERJİSİYİZ'

    Ünlü siyah rapçi ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz, ama çeteleşmiş güruh, beni Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' dedi.

    ​'SİZDEN KORKMUYORUM'

    Tepkiler üzerine ''Ve aynı zamanda çukurdan tamamen çıktım. Ve artık korkmuyorum. Medyadan korkmuyorum. Geçmişten korkmuyorum ve gelecekle ilgili iyimserim. Bu tweet korkudan değil sevgiden atılmıştır'' diye yazdı.

    KIM KARDASHIAN'DAN UYARI

    ​Ardından magazin ve reality şov yıldızı olan eşi Kim Kardashian'ın kendisini aradığını duyuran West ''Eşim şimdi aradı ve şunu herkes için netleştirmemi istedi. Trump'ın yaptığı her şeyle hemfikir değilim. Kendimden başka kimseyle yüzde 100 hemfikir olmam'' dedi.

    ​KARŞILIKLI ŞAPKA ÇIKARMALAR

    Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' sloganının yazılı olduğu şapkayı takmış halde fotoğrafını paylaşan rapçi, sloganının İngilizce'deki baş harflerine atıfla 'MAGA' şapkasını Trump'a imzalattığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Alev alev emojiler eşliğinde…

    Bu jestler üzerine Trump harekete geçti. İklin West'in 'ejderha enerjisi' tweetine 'çok havalı' diyerek teşekkür etti.

    Ardından 'MAGA!' diyerek West'in şapka tweetini paylaştı.

    OBAMA'YA DOKUNDURDU

    ​Chicagolu rapçi ise hayranlarıyla hemfikir olmak zorunda olmadığına dair bir tartışma yürütürken Trump'ın selefi ve ilk siyah ABD Başkanı'na laf attı:

    ''Obama sekiz yıl başkanlık yaptı ve Chicago'da hiçbir şey değişmedi.''

    NEREDEN NEREYE?

    Trump'la ilgili birkaç paylaşım daha yapan West, medyaya göre, günün sonunda Twitter'da 10 milyondan fazla takipçi kaybetti.

    Time dergisinin 'en etkili 100 kişi' listesi
    © Fotoğraf : Time
    Time'ın 'en etkili 100'üne Kanye West 'kapağı'
    27.9​ milyon takipçiyle yola devam eden West'e, hayranları tarafından, geçmişte eski başkanlardan George W. Bush'u ''Siyahları umursamıyor'' diye kınarken bugün siyahlar tarafından 'ırkçı', 'zalim' bulunan tarafla işbirliği yaptığı eleştirileri getirildi.

    ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürerek gerçekleştirdiği adı konulmamış katliama karşı kurulan sivil toplum hareketi 'Siyahların Hayatı Önemlidir'in adıyla hesabı olan bir kullanıcı, ''Kanye, Bush siyahlarden nefret ediyordan Trump kardeşimdir noktasına geldi'' diye tweetledi.

    'KALBİMİ KIRDIN'

    Kendini 'siyah, biseksüel, Müslüman' diye tanımlayan bir hayranı ''Bunlarla eğleniyorum. Hararetli tepkilerinizi görmek istemiyorum. Kanye West’in müziği ve enerjisi hayatımın en kötü dönemlerinde beni kurtardı. Ama şimdi zalimle müttefik olmayı mı tercih ediyor? İncindim. Kalbim kırıldı. Huzur içinde yat Kanye'' mesajını paylaştı.

    Rapçi Kanye West
    © AP Photo / Lionel Cironneau
    'Modern İncil'de Tanrı'nın yerine Kanye West geçti
    KIM KARDASHIAN: AKIL HASTALIĞI DEĞİL, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

    ​Devreye giren rapçinin 'poposuyla meşhur' eşi Kim Kardashian, ''O hür fikirli bir insan, Amerika'da hür düşünmeye izin yok mu? Bazı fikirleri sizinkilerden farkl diye akıl hastası muamelesi mi yapmanız gerekiyor? Bu adil değil'' çıkışını yaptı.

    Magazin yıldızı ''Kocamı şeytanlaştırmaya çalışan medayaya şunu söyleyeceğim: Kanye'nin aklının karışık, tweetlerinin rahatsız edici olduğunu söylemeniz gerçekte korkutucu. Her zaman açık sözlü olduğunu bildiğiniz halde onu sırf kendisi olduğu için bu kadar hızla akıl sağlılığı sorunlarıyla yaftalamanız adil değil'' diye altını çizdi.

    Etiketler:
    Twitter, Donald Trump, Kim Kardashian, Kanye West, George W. Bush, Barack Obama, ABD
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