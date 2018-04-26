Trump'ı kardeşi ilan eden Kanye West 'bitti'

ABD Başkanı Donald Trump'a uzun zamandır verdiği desteği ''Kardeşim'' diyerek abartan West, hayranlarının öfke seline gark oldu. ''Zalimin tarafını tuttun'', ''Sen artık bizim için bittin'', ''Aklından zorun var'' gibi mesajlar eşliğinde 10 milyon kişi West'i Twitter'da takip etmeyi bıraktı.

© REUTERS / Andrew Kelly New York’ta sürpriz ‘zirve’

Amerikan hip hop/rap aleminde sesini ilk duyurduğunda yenilikçi müziğiyle övgüler toplayan ama zamanla grotesk yaşam tarzı ve megaloman halleriyle eleştirilerin odağı olan Kanye West, en sadık hayranlarının bile kendisine yüz çevirmesine yol açacak bir adım attı.

2016 ABD başkanlık seçimleri sırasında bir konserde ''Oy verseydim Donald Trump'a verirdim'' diyen, ardından seçilen Trump'a kutlama ziyareti yapan West, dün Twitter'dan çok sayıda mesajla atağa geçti.

'EJDERHA ENERJİSİYİZ'

Ünlü siyah rapçi ''Trump'la hemfikir olmak zorunda değilsiniz, ama çeteleşmiş güruh, beni Trump'ı sevmekten alıkoyamaz. Biz ikimiz ejderha enerjisiyiz. O benim kardeşim. Ben herkesi seviyorum. Birinin yaptığı her şeyle hemfikir olmam. Bizi birey yapan budur. Ve bağımsız düşünme hakkımız vardır'' dedi.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

​'SİZDEN KORKMUYORUM'

Tepkiler üzerine ''Ve aynı zamanda çukurdan tamamen çıktım. Ve artık korkmuyorum. Medyadan korkmuyorum. Geçmişten korkmuyorum ve gelecekle ilgili iyimserim. Bu tweet korkudan değil sevgiden atılmıştır'' diye yazdı.

And also I'm all the way out the sunken place. And I'm not scared anymore. I'm not scared of the media. I'm not scared of the past and I'm optimistic about the future. This tweet is in love not fear. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

KIM KARDASHIAN'DAN UYARI

​Ardından magazin ve reality şov yıldızı olan eşi Kim Kardashian'ın kendisini aradığını duyuran West ''Eşim şimdi aradı ve şunu herkes için netleştirmemi istedi. Trump'ın yaptığı her şeyle hemfikir değilim. Kendimden başka kimseyle yüzde 100 hemfikir olmam'' dedi.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

​KARŞILIKLI ŞAPKA ÇIKARMALAR

Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' sloganının yazılı olduğu şapkayı takmış halde fotoğrafını paylaşan rapçi, sloganının İngilizce'deki baş harflerine atıfla 'MAGA' şapkasını Trump'a imzalattığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Alev alev emojiler eşliğinde…

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

Bu jestler üzerine Trump harekete geçti. İklin West'in 'ejderha enerjisi' tweetine 'çok havalı' diyerek teşekkür etti.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Nisan 2018

Ardından 'MAGA!' diyerek West'in şapka tweetini paylaştı.

OBAMA'YA DOKUNDURDU

​Chicagolu rapçi ise hayranlarıyla hemfikir olmak zorunda olmadığına dair bir tartışma yürütürken Trump'ın selefi ve ilk siyah ABD Başkanı'na laf attı:

''Obama sekiz yıl başkanlık yaptı ve Chicago'da hiçbir şey değişmedi.''

Obama was in office for eight years and nothing in Chicago changed. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 Nisan 2018

NEREDEN NEREYE?

Trump'la ilgili birkaç paylaşım daha yapan West, medyaya göre, günün sonunda Twitter'da 10 milyondan fazla takipçi kaybetti.

Unfollowed Kanye West *so far*…



Ariana Grande

BTS

Drake

Harry Styles

Jaden Smith

Janelle Monáe

Justin Bieber

Katy Perry

Kendrick Lamar

Lana del Rey

Nicki Minaj

Rihanna

The Weekend

Troye Sivan

Zayn Malik — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 25 Nisan 2018

© Fotoğraf : Time Time'ın 'en etkili 100'üne Kanye West 'kapağı' 27.9​ milyon takipçiyle yola devam eden West'e, hayranları tarafından, geçmişte eski başkanlardan George W. Bush'u ''Siyahları umursamıyor'' diye kınarken bugün siyahlar tarafından 'ırkçı', 'zalim' bulunan tarafla işbirliği yaptığı eleştirileri getirildi.

ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürerek gerçekleştirdiği adı konulmamış katliama karşı kurulan sivil toplum hareketi 'Siyahların Hayatı Önemlidir'in adıyla hesabı olan bir kullanıcı, ''Kanye, Bush siyahlarden nefret ediyordan Trump kardeşimdir noktasına geldi'' diye tweetledi.

kanye really went from george bush hates black people to donald trump is my brother 🤷🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/WU2DQV2dPF — BlackLivesMatter✊🏿 (@ILoveBeinBlack) 25 Nisan 2018

'KALBİMİ KIRDIN'

Kendini 'siyah, biseksüel, Müslüman' diye tanımlayan bir hayranı ''Bunlarla eğleniyorum. Hararetli tepkilerinizi görmek istemiyorum. Kanye West’in müziği ve enerjisi hayatımın en kötü dönemlerinde beni kurtardı. Ama şimdi zalimle müttefik olmayı mı tercih ediyor? İncindim. Kalbim kırıldı. Huzur içinde yat Kanye'' mesajını paylaştı.

This isn’t funny to me. I don’t want to see your hot takes. Kanye West’s music and his energy saved me from the darkest times of my life. And now he chooses to align himself with the oppressor? I’m hurt. My heart is broken. #RIPKanye — Blair Imani (@BlairImani) 25 Nisan 2018

© AP Photo / Lionel Cironneau 'Modern İncil'de Tanrı'nın yerine Kanye West geçti

​Devreye giren rapçinin 'poposuyla meşhur' eşi Kim Kardashian, ''O hür fikirli bir insan, Amerika'da hür düşünmeye izin yok mu? Bazı fikirleri sizinkilerden farkl diye akıl hastası muamelesi mi yapmanız gerekiyor? Bu adil değil'' çıkışını yaptı.

Magazin yıldızı ''Kocamı şeytanlaştırmaya çalışan medayaya şunu söyleyeceğim: Kanye'nin aklının karışık, tweetlerinin rahatsız edici olduğunu söylemeniz gerçekte korkutucu. Her zaman açık sözlü olduğunu bildiğiniz halde onu sırf kendisi olduğu için bu kadar hızla akıl sağlılığı sorunlarıyla yaftalamanız adil değil'' diye altını çizdi.