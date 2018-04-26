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    ABD Başkanı Donald Trump- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Zirve için 3-4 tarih, 5 mekan var

    © AFP 2018 / Jung Yeon-je
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapmayı plananladığı görüşme konusunda açıklamalar yaptı. Trump akıllarında zirve için 3-4 farklı tarih ve 5 olası mekan olduğunu söyledi. Trump ayrıca görüşmelerin istenilen şekilde olmaması durumunda zirveyi terk edebileceğini de belirtti.

    İki KOre arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde nöbet tutan askerler
    © AFP 2018 / Ed Jones
    Kim-Trump zirvesi için 'tarafsız' ülkeler üzerinde duruluyor
    Trump, Fox News'a verdiği röportajda tarihi zirve konusunda açıklamalar yaptı. Zirvenin yapılacağı gün ve yer henüz netleşmiş değil.

    Trump akıllarında zirve için  farklı tarih ve mekan seçenekleri olduğunu belirterek bunlar arasında bir seçim yapacaklarını vurguladı.

    ABD Başkanı "Vermemiz gereken bir karar var. 3-4 tarih var. 5 mekan var. Bunların hepsi sınırlandırılacak" dedi.

    'KENDİME 'O BÜTÜN BUNLARDAN VAZGEÇTİ VE BİZ KARŞILIĞINDA PEK BİR ŞEY VERMEDİK' DİYORUM'

    Trump ayrıca Kim ile görüşmek için Kuzey Kore yönetimine ödünler vermediğini savundu.

    Trump "Hiçbir şeyden vazgeçmedim. Onlar nükleerden, denemelerden, nükleer araştırmalardan vazgeçti. Ben de kendime  'O bütün bunlardan vazgeçti ve biz pek de bir şey vermedik' diyorum" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS / Jorge Silva
    Kuzey Kore lideri Kim zirve için Güney'e yürüyerek geçecek
    Trump ile Kim'in mayıs sonu ya da haziran başında görüşmesi bekleniyordu. Ancak Trump işlerin istenilen doğrultuda gitmemesi halinde zirvenin olmayabileceğini de söyledi.

    Trump "(Zirveyi) hızlı şekilde terk edebilirim, kusura bakmayın ama bu olabilir. Zirve hiç yapılmayabilir de. Kim bilir. Ancak şu an size onların görüşmek istediklerini söyleyebilirim" dedi.

    'İNSANLAR NÜKLEER SAVAŞA GİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜ'

    " Sadece şunu söyleyebilirim. Göreve geldiğimde insanlar nükleer savaşa gireceğimizi düşündü değil mi? Şimdi ise "Vay canına bu iş hallolacak gibi gözüküyor' diyorlar" dedi.

    'KİM VE POMPEO'NUN GÖRÜŞÜP KONUŞURKEN İNANILMAZ FOTOĞRAFLARI VAR'

    CIA Direktörü Mike Pompeo- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    Trump, Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği CIA Direktörü Mike Pompeo'nun gizli ce Kuzey Kore'de Kim ile yaptığı görüşmeden de çarpıcı ayrıntılar paylaştı.

    Pompeo'nun aslında Kim ile görüşmesinin planlanmadığını söyleyen Trump " Kim Jong-un ile görüşmesi gerekmiyordu ancak görüştü. Bunu orada merhaba demek için bulunduğu sırada ayarladılar" dedi.

    Kim-Pompeo görüşmesinin 'bir merhabadan öte' olduğunu da söyleyen Trump "Birbirleriyle geçindiler. 1 saatten fazla birlikteydiler. Konuştular. Pompeo ayrıca Kuzey Kore'deki mevkidaşlarıyla görüştü. Harika bir toplantı yaptılar" dedi.

    Trump Kim ve Pompeo'nun birlikte çekilmiş fotoğrafları olduğunu da belirterek  "İkisinin görüşüp konuşurken inanılmaz fotoğrafları var. Yapabilirsek yayımlamayı isterim" dedi.

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    Etiketler:
    Zirve, Mike Pompeo, Donald Trump, Kim Jong-un, Kuzey Kore, ABD
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