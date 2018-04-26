Mattis: ABD, bölge ülkelerinin yardımıyla Suriye'deki savaşı genişletecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmelerde şekillenen Suriye'den kısa vadede çekilmeme kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis değerlendirmelerde bulundu.

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Bölgede IŞİD saldırılarının arttığını ileri süren Mattis, ABD'nin IŞİD'e karşı operasyonlarını bölge ülkelerinin yardımıyla genişleteceğini söyledi.

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Mattis, şunları söyledi:

'BÖLGESEL DESTEK GETİRECEĞİZ'

''Şimdilik Suriye'den çekilmiyoruz. Savaşı sürdürüyoruz, savaşı genişleteceğiz ve daha fazla bölgesel destek getireceğiz.''

Savunma Bakanı, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta operasyonlarını genişletirken bölge ülkelerinden yardım alacağının altını çizdi.

3 MART'TAN BERİ ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez 3 Mart'ta Ohio'da bir mitingde duyurduğu 'tez zamanda Suriye'den çekilme' niyetine dair birkaç açıklama daha yaptı, ama kendi yönetiminden muhalefetle karşılaştı.

YÖNETİMDEKİ MUHALEFET CEPHESİ

Mattis, 'IŞİD, Kaide ve diğerlerinin yeniden gruplaşmaya gidebileceği ve bugüne dek elde edilen başarının tersine çevrilebileceği' uyarısı yaptı.

ABD'nin IŞİD'le Savaş Koalisyonu Temsilcisi Brett McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığını devralacak CIA Direktörü Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da itirazlarına toslayan Trump, 7 Nisan'da Şam'ın Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden Suriye'de Rusya ile savaş çıkarmaya varabilecek tehditler savurdu.

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Nisan ayının 13'ünü 14'üne bağlayan İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye hükümetine yönelik füze saldırısı düzenleyen Trump, Fransız lider Macron'un 'Suriye'den çekilmenin meydanı İran'a bırakmak anlamına geleceğine' dair ikna turlarına maruz kaldı.

Bu arada Trump da Körfez'deki Sünni krallıkların Suriye'ye askeri güç gündermesi ve daha fazla para harcamasına yönelik plan hazırlattı.