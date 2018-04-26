ABD Dışişleri Bakanlığı görevine eski CIA Direktörü Mike Pompeo getirildi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

Pompeo'ya 100'den fazla senatör ‘evet' oyu verdi.

© AFP 2018 / JIM WATSON ABD'de Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na kılpayı ilk onay

Senato'nun tamamı onayladıktan sonra Dışişleri Bakanı adayının, yeni göreve başlaması için sadece yemin etmesi gerekecek. Yemin töreninin onay günü yapılabileceği belirtiliyor.

Şu anda ABD Dışişleri Bakanı görevini vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan yürütüyor.

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU'NDAN 'KIL PAYI' GEÇMİŞTİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu da, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı adaylığını 9'a karşı 11 oyla onaylamıştı.Trump, görevden aldığı Rex Tillerson'ın yerine Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday göstermişti.

Mart ayında gizlice Kuzey Kore'ye giden Pompeo, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında en erken haziran ayı başında yapılacak olması beklenen zirvenin hazırlıklarını tamamlamıştı.