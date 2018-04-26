ABD Dışişleri’nden, 10 milyar dolarlık GE motorları ve Boeing uçağı alan Türkiye’ye tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi toplamda 10 milyar dolara mal olan ABD yapımı uçak motorları ile Boeing uçaklarını alması vesilesiyle tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, THY'nin mart ayında aldığı Boeing 787-9 Dreamliners uçakları için motor alımıyla ilgili GE şirketiyle anlaşma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "GE, Boeing, THY ve Türk hükümetini bu önemli başarılarla ilgili kutluyor ve Türkiye'yle ikili ilişkilerin derinleştirilmesi üzerinde çalışmak istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anlaşmaların toplam maliyetinin 10 milyar doları geçtiğini ve 25 bin istihdam sağladığını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki yükselen ekonomik işbirliğinin altını çizdi.