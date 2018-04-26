ABD'den itiraf: Irak ve Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü

ABD'nin IŞİD'le Savaş Koalisyonu’nun raporunda, 2014’ten bu yana Irak ve Suriye’de düzenlenen hava saldırılarında 883 sivilin öldüğü belirtildi.

© REUTERS / Hamad I Mohammed ABD öncülüğündeki koalisyondan itiraf: Operasyonlarda 841 sivil öldü

Raporda, "Şu an itibariyle elde edilen bilgiler temelinde Birleşik Ortak Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) değerlendirmelerine göre, Doğal Kararlılık Harekâtı'nın başladığı günden bu yana koalisyonun saldırıları sonucu yanlışlıkla 883 sivil öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ABD öncülüğündeki 'IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Suriye'deki saldırıları neticesinde ortaya çıkan sivil kayıplar, uzun süredir tartışma konusuydu.

Rusya ve Suriye, Suriye'deki varlığı yasal olmayan ABD'nin operasyonlarının bölgeye istikrar getirmekten uzak olduğunu vurguluyor.