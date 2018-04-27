ABD’nin OPCW temsilcisi, müttefiklerine Rusya ve Suriye’nin brifingine katılmamaları için yalvardı

Şulgin, Sputnik’e açıklamasında, “Açıkça söyleyeyim, brifingimizde Batılı partnerlerimiz yoktu. Ne Fransızlar, ne ABD’liler, ne de İngilizler. Ayrıca ABD Daimi Temsilcisi, diğer müttefiklerini de bu brifinge katılmasından caydırmak için mümkün olan her şey yaptı, adeta dişini tırnağına taktı” dedi.
© AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND
Rus diplomat, “Onlar gerçekle yüzleşmekten korkuyor, onların yalanlarını ortaya çıkaracak olan küçük Hasan'ı görmekten korkuyorlar” diye ekledi.
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