ABD’nin OPCW temsilcisi, müttefiklerine Rusya ve Suriye’nin brifingine katılmamaları için yalvardı

Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, ABD’li mevkidaşının diğer ülkelerden partnerlerin Rusya ve Suriye heyetlerinin basın brifingine katılmamaları için “dişini tırnağına taktığını” belirtti.

© AFP 2018 / PHILIPP GUELLAND Suriye’nin OPCW Temsilcisi: Duma’da İngiliz yapımı kimyasallar bulundu

Şulgin, Sputnik’e açıklamasında, “Açıkça söyleyeyim, brifingimizde Batılı partnerlerimiz yoktu. Ne Fransızlar, ne ABD’liler, ne de İngilizler. Ayrıca ABD Daimi Temsilcisi, diğer müttefiklerini de bu brifinge katılmasından caydırmak için mümkün olan her şey yaptı, adeta dişini tırnağına taktı” dedi.

Rus diplomat, “Onlar gerçekle yüzleşmekten korkuyor, onların yalanlarını ortaya çıkaracak olan küçük Hasan'ı görmekten korkuyorlar” diye ekledi.