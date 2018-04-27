ABD deniz piyadeleri komutanından itiraf: Rusya’ya karşı savunmasız durumdayız

Deniz Piyadelerinin yurtdışındaki üslerinin çoğunun saldırılara karşı yeterli derecede savunması olmadığını söyleyen Neller, bu durumun operasyon hazırlama ve gerçekleştirme kabiliyetini azalttığına dikkat çekti. Neller, “Bu üslerde, hangarlar ve komuta merkezleri dâhil olmak üzere ek güçlendirme yapılması gerekiyor. Ayrıca hava üslerinin hızlı onarım imkânlarını genişletip, hava savunma sistemlerini geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.
'TARTIŞMASIZ KONTROLE DAYANAN ASKERİ KONSEPTLERE DAYANAMAYIZ'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer vermişti. Rus lider, Sarmat, Burevestnik ve Kinjal füze sistemlerinin ve lazer silahının yanı sıra, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri kat edebilen Avangard adlı hipersonik füze sisteminin başarıyla geliştirildiğini de ifade etmişti.
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