ABD: Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinde gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdi

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşmesinde gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdiğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdiğini belirtti.

'YAKIN İLETİŞİMİN ÖNEMİ VURGULANDI'

ABD'li sözcü Nauert, görüşmede müttefiklik ve yakın iletişimin önemine vurgu yapıldığını da ifade etti.

Açıklamada, "Menbiç'te ortak yol bulmak için kurulan mekanizmaya destek verildi" denildi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bir açıklamada bulunmuştu. ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından Çavuşoğlu, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" demişti.