ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Filistin destekçisi kalabalık bir grup, Gazze'deki ablukadan ve son dönemde Gazze Şeridi'nde uyguladığı şiddetten dolayı İsrail yönetimini protesto etti.

New York'un önemli mekanlarından Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekçisi Amerikalı Müslüman bir grup, Ortodoks Yahudiler ve diğer bazı Amerikalıların da desteklediği bir gösteri düzenledi.

New York'ta Ortodoks Yahudilerin de katılımıyla Gazze protestosu © AA / Atılgan Özdil

New York'ta Ortodoks Yahudilerin de katılımıyla Gazze protestosu © AA / Atılgan Özdil

New York'ta Ortodoks Yahudilerin de katılımıyla Gazze protestosu © AA / Atılgan Özdil

New York'ta Ortodoks Yahudilerin de katılımıyla Gazze protestosu © AA / Atılgan Özdil 1 / 4 © AA / Atılgan Özdil New York'ta Ortodoks Yahudilerin de katılımıyla Gazze protestosu

Aynı parkta İsrail'in bağımsızlık günü çerçevesinde kutlama yapan İsrailli grubu protesto etmek üzere bir araya gelen Filistin destekçisi grup, İsrail yönetimi ile ona destek veren Amerikan yönetimi aleyhine sloganlar attı.

© AA / Atılgan Özdil New York'ta İsrail'in bağımsızlık günü çerçevesinde kutlama yapan İsrailli grup

İSRAİL ORDUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 45 FİLİSTİNLİ ANILDI

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı derhal kaldırması çağrısında bulunan grup, Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından son birkaç haftada öldürülen 45 Filistinliyi de andı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Filistin lehinde pankartlar taşıyan kalabalık grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

'BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ' GÖSTERİLERİ

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü, 4 bine yakın gösterici yaralandı.