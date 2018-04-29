Macron ile Trump'ın Beyaz Saray'da diktiği fidan kayboldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak Elysee Sarayı'ndan bir kaynak fidanın karantina altında olduğunu söyledi.

Macron'un Trump'a hediye ettiği ve First Lady'lerin eşliğinde Beyaz Saray bahçesine diktikleri meşe fidanı bayıp.

Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı'nda 2.000 ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa'nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyordu.

Fidanın bulunduğu arazide sadece sararmış çimenlerin olduğu görülüyor.

Macron Trump'a fidanın 'bizi bağlayan bağların bir hatırası' olacağını söylemişti.

Fidanının akıbetiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

© REUTERS / Yuri Gripas Macron ile Trump'ın birlikte Beyaz Saray bahçesine diktikleri fidanın yerinde artık sararmış çimenler var

'FİDAN KARANTİNA ALTINDA'

Resmi açıklama yapılmasa da Elysee Sarayı'ndan adını vermeyen resmi bir kaynak Huffington Post'a yaptığı açıklamada ağacın karantina altında olduğunu söyledi.

ABD gümrük yasalarına göre yurtdışından gelen bitki, toprak ve tohumlar belli bir süre karantinada tutuluyor. Yetkili ağacın durumunun iyi olduğunu da aktardı.