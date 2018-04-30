Trump da Kim'le Barış Evi'nde buluşmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapması planlanan zirvenin olası yeriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, bu kez adres olarak 27 Nisan'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasındaki tarihi zirveye sahne olan ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmındaki Barış Evi'ne işaret etti.

Trump considers Peace House on North-South Korea border for Kim Jong-un meeting https://t.co/57ugQ37967 pic.twitter.com/nhYV1wF7mC — perros (@perrospadrinos1) 30 Nisan 2018

ABD Başkanı Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

''GÖRÜŞME için birçok ülke değerlendiriliyor, ama üçüncü taraf olacak bir ülkeden ziyade, Kuzey-Güney Kore sınırındaki Barış Evi/Özgürlük Evi daha Temsil Edici, Önemli ve Kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!''

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Nisan 2018

© REUTERS / Yuri Gripas, KCNA, Kevin Lamarque CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü

​Tarihi zirvede Kim ile Moon, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzalamıştı.

Kuzey ile Güney Kore'nin iki ülke arasındaki savaşı bu yıl nihai olarak sonlandırma amacında mutabık kaldığı ilan edilen deklarasyonda, ''İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış devrinin açıldığını resmen ilan eder'' deniliyor. © AFP 2018 / Jung Yeon-je Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Zirve için 3-4 tarih, 5 mekan var

NÜKLEER TESİSİN KAPATILACAĞI VAADİ

Ardından Moon, Kim'in nükleer silah deneme tesisini gelecek ay kapatacağını duyurdu.

LİBYA ANIŞTIRMASI

Ancak Trump, Moon ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Kore Yarımadası'nda varılan anlaşmada ABD'nin rolü olduğunu, maksimum baskı politikasının Kuzey Kore'yi bugünkü çizgisine getirdiğini savundu.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da nükleer silahların teslimi konusunda Kuzey Kore'ye 'Libya modelini' önermesi dikkat çekti. 2003-4'te nükleer silahları terk eden Libya, 2011'de Fransa'nın liderliğinde ABD'nin de yer aldığı bir koalisyonun saldırılarına hedef olmuş, Batı destekli cihatçılar da Libya lideri Muammer Kaddafi'yi devirip kanlı şekilde öldürmüştü.