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    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi

    Mattis: Suriye'de 'barış' sağlanmadan kuvvetlerimizi çekmeyeceğiz

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de barış sağlanmadan ABD'nin ülkedeki kuvvetlerini çekmeyeceğini söyledi.

    Suudi Arabistan Kralı Selman ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
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    ABD'nin çekilmesi durumunda sahada kalması için bölge ülkelerinden bir kara gücü toplama konusunda bir ilerleme olup olmadığına ilişkin soruya Mattis, bölgedeki tüm ülkelerle konuyu enine boyuna tartıştıklarını ifade etti.

    Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Suriye'de istikrarı görüşmek üzere bir araya geleceğini dile getiren Mattis, "Devlet başkanlarının vereceği kararlar olması dolayısıyla bunun (Suriye için dışarıdan kara gücü toplama) daha çok diplomatik bir boyutu var. Ben de Bakan Pompeo ile çalışıyorum bu konuda" dedi.

    'BÖLGEDE NEREDEYSE TÜM ÜLKELER İRAN'DAN KAYGI DUYUYOR'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
    ABD'nin, 2001'de çıkarılan, El Kaide ve onunla bağlantılı örgütleri hedef alan Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası kapsamında Suriye'de bulunduğunu hatırlatan Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin şunları söyledi:

    "Bölgede neredeyse tüm ülkeler, İran'ın orada yaptıkları konusunda kaygılı. Yapmak istemediğimiz şey şu: (IŞİD'in) Hilafeti fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek savaşı meydanda kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz. Önce savaşı kazanırsınız sonra da barışı kazanırsınız."

    Suriye'deki durumu onlarca yıllık askerlik görevi boyunca görebildiği "en karmaşık güvenlik konusu" olarak niteleyen Mattis, bir taraftan IŞİD ile mücadele ederken diğer taraftan Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerini bir yere vardırmak üzere çalıştıklarını kaydetti.

    'TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

    NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
    © REUTERS / Yves Herman
    ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek
    Anadolu Ajansı muhabirinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda ortak bir yol haritasına ilişkin açıklamalarını hatırlatıp Menbiç modeline ilişkin neler söyleyebileceğine yönelik sorusunu Mattis, şöyle yanıtladı:

    "NATO müttefikimiz ile fikir ayrılığı yaşadığımız bir konu üzerinde çalışırken, bu görüşmeler devam ediyor. Bunlar devam ediyor. Şunu söyleyebilirim sadece. Bu görüşmelerin nasıl gittiği konusunda bilgilendiriliyorum ancak bu konuda konuşmaya hazır değilim."

    'HERHANGİ BİR DAHLİMİZ YOK'

    İsrail'in önceki gün Hama'da gerçekleştirdiği saldırılarına yönelik soruyu da Mattis, "Biz Suriye'de dün herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik" şeklinde cevapladı.

    ABD'nin İsrail tarafından yapıldığı belirtilen bu saldırılara yardım edip etmediğine ilişkin bir soruyu ise Mattis, "Dün geceki saldırılara herhangi bir dahlimiz yok" dedi.

    'KAPSAMLI ORTAK EYLEM PLANI KONUSUNDA KARAR VERME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    AB'den Netanyahu'ya İran cevabı: Tek yetkili kurum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
    Mattis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran nükleer programına ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, İran ile P5+1 ülkeleri olarak da bilinen BM Güvenlik Konseyi 5 Daimi üyesi ülkeler ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) konusunda karar verme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

    İran nükleer anlaşması olarak da bilinen JCPOA'ya ilişkin 12 Mayıs'ta nihai kararını vermesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'a tavsiye vermeye devam ettiğini ifade eden Mattis, "JCPOA'nın kesinlikle düzeltilmesi gereken kısımları var" dedi.

    '400 YABANCI SAVAŞÇI DSG'NİN ELİNDE'

    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov: Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil önlemler almalıyız
    Suriye'de sağ olarak ele geçirilen IŞİD üyelerinin Guantanamo'ya nakledilmesiyle ilgili sorular hakkında da Mattis, bu konuda henüz bir karar vermediklerini ifade etti.

    Suriye'de tutuklu bulunan IŞİD'lilerle ilgili Mattis, "Suriye'de şu anda kadar bildiğim kadarıyla 400 yabancı savaşçı DSG, Suriye Demokratik Güçleri'nin elinde bulunuyor. Oradakilerin ülkeleri ile konuşuyoruz" diye konuştu.

    Bazı ülkelerin söz konusu yabancı savaşçıları vatandaşlıktan çıkardığını kaydeden Mattis bu durumdaki yabancı teröristlerin durumu konusunda Dışişleri Bakanlığının çalıştığını söyledi.

    Etiketler:
    IŞİD, Benyamin Netanyahu, Jim Mattis, Türkiye, İran, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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