Pentagon: Ordu içindeki cinsel saldırı vakaları arttı

Patrick Semansky ABD ordusundaki cinsel saldırı olayları rekor seviyeye ulaştı

Yetkililerin açıklamasına göre, ordu içerisindeki cinsel saldırı olaylarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında arttı. Aynı açıklamada, cinsel saldırı kurbanlarının ortaya çıkma konusunda eskisinden daha cesur davrandığı belirtildi.

2016 yılında 6 bin 172 olarak tespit edilen cinsel saldırı vakası sayısı, 2017 yılında 6 bin 769 olarak açıklandı.

KADIN PERSONEL SAYISI ARTTI

İncelenen zaman aralığında, ordu içerisindeki kadın personelin sayısının da arttığı belirtildi. Sayının 2016 Aralık ayı itibariyle yüzde 16 olan rakamın Aralık 2017 tarihinde yüzde 16.7'ye yükseldiği kaydedildi.

En yüksek artış yüzde 14.7 ile deniz piyadelerinde (marines) görülürken, bu rakamın hava kuvvetleri içerisinde yüzde 9.2, donanma içerisinde yüzde 9.3, kara kuvvetleri içerisinde ise yüzde 8.4 olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili konuşan Amiral "Bu suça karışan subaylardan kurtulana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.