Pompeo: İsrail'in sunduğu belgeler İran'ın 'gizli nükleer programı' olduğunu kanıtlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın gizli bir nükleer programa sahip olduğu iddiasıyla kamuoyuna sunduğu belgelerin gerçek olduğu iddiasında bulundu.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

Pompeo, Netanyahu tarafından sunulan belgelerin gerçek olduğunu ve İran'ın uluslararası dengeleri tehdit eden gizli bir nükleer programı olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Tahran'ın çok miktarda materyali "bir niyetle" stokladığını ve Amad kod adlı gizli projesiyle ilgili evrakları 'bir sebeple' sakladığını iddia etti.

Uçakta gazetecilere konuşan Pompeo, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmayı "düzenleyeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Ürdün'de Japon mevkidaşı ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmüştü.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.