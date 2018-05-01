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    Rusya'nın Seattle Başkonsolosluğu

    Rusya'dan ABD'ye: Bayrağımızı yerine asın

    © REUTERS / Jason Redmond
    ABD
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (72)
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    Rusya’nın ABD Büyükelçiliği, Washington tarafından kapatılan Seattle Başkonsolosluğu rezidansından Rusya bayrağının ABD’li yetkililerce söküldüğünü bildirdi. Büyükelçilik, Washington’a bayrağın yerine tekrar asılması çağrısı yapıldı.

    Rusya’nın Seattle Konsolosluğu
    © Sputnik /
    ABD’li yetkililer, Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’ndaki bayrağı indirdi
    Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, ABD’li yetkililer kapatılan Seattle Başkonsolosluğu’ndaki Rusya bayrağını kaldırdı. Büyükelçilik bu adımı 'kabul edilemez' olarak nitelerken, Washington’ın uluslararası kuralları bir kez daha ihlal ettiğini belirtti.

    Açıklamada “Bugün gece saatlerinde ABD’li yetkililer Seattle Başkonsolosluğu rezidansındaki Rusya bayrağını kaldırdı. Bu hukukdışı eylem, Rusya’nın resmi sembolüne karşı yapılmış kabul edilemez bir eylem ve Washington böylece uluslararası hukuk kuralları kaba bir şekilde ihlal etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

    Büyükelçilik, bayrağın tekrar direğine asılması gerektiği çağrısı da yaptı: "ABD yetkililerine Rusya Başkonsolosluğu rezidansının Rusya’nın mülkü olduğunu ve dokunulmaz olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda bayrağın yerine, rezidanstaki direğine geri koyulmasını talep ediyoruz."

    Büyükelçilik, Washington, San Francisco, New York ve Maryland’da yasadışı şekilde el konulan Rus diplomatik mülkleri için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti.

    Seattle'de Rus konsolosun evine baskı
    © Sputnik /
    ABD’li yetkililer, Seattle’daki Rus konsolosun konutuna girdi
    ABD DIŞİŞLERİ: BAYRAĞI RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE VERECEĞİZ

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da Sputnik’e yaptığı açıklamada, bayrağın rezidansın yasal statüsünü kaybetmesi gerekçesiyle kaldırıldığını ve Rus büyükelçiliğine verileceğini söyledi.

    Kaynak "Viyana Konsolosluk İlişkileri Konvensiyonu uyarınca, ABD, 1 Nisan 2018’de Rusya’nın Seattle’daki konsolosluğunun faaliyet göstermesine yönelik verdiği onayı geri çekti. Bina artık başkonsolos rezidansı statüsü taşımadığı için Rusya bayrağının orada bırakmak uygun olmayacaktı. Sorumluluklarımız doğrultusunda bayrağı Rusya Büyükelçiliği’ne iade edeceğiz" dedi.

    Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarına destek veren ABD, Rusya’nın Seattle Başkonsolosluğu’nu kapatmış ve 60 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (72)
    Etiketler:
    Sergey Skripal, Seattle, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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