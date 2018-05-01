Rusya'dan ABD'ye: Bayrağımızı yerine asın

Açıklamada “Bugün gece saatlerinde ABD’li yetkililer Seattle Başkonsolosluğu rezidansındaki Rusya bayrağını kaldırdı. Bu hukukdışı eylem, Rusya’nın resmi sembolüne karşı yapılmış kabul edilemez bir eylem ve Washington böylece uluslararası hukuk kuralları kaba bir şekilde ihlal etmiştir” ifadeleri kullanıldı.
#КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВА— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 30, 2018
Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.https://t.co/XMLxG8CvXI pic.twitter.com/jqzVWzVced
Büyükelçilik, bayrağın tekrar direğine asılması gerektiği çağrısı da yaptı: "ABD yetkililerine Rusya Başkonsolosluğu rezidansının Rusya’nın mülkü olduğunu ve dokunulmaz olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda bayrağın yerine, rezidanstaki direğine geri koyulmasını talep ediyoruz."
Büyükelçilik, Washington, San Francisco, New York ve Maryland’da yasadışı şekilde el konulan Rus diplomatik mülkleri için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak da Sputnik’e yaptığı açıklamada, bayrağın rezidansın yasal statüsünü kaybetmesi gerekçesiyle kaldırıldığını ve Rus büyükelçiliğine verileceğini söyledi.
Kaynak "Viyana Konsolosluk İlişkileri Konvensiyonu uyarınca, ABD, 1 Nisan 2018’de Rusya’nın Seattle’daki konsolosluğunun faaliyet göstermesine yönelik verdiği onayı geri çekti. Bina artık başkonsolos rezidansı statüsü taşımadığı için Rusya bayrağının orada bırakmak uygun olmayacaktı. Sorumluluklarımız doğrultusunda bayrağı Rusya Büyükelçiliği’ne iade edeceğiz" dedi.
Londra’nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarına destek veren ABD, Rusya’nın Seattle Başkonsolosluğu’nu kapatmış ve 60 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.
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