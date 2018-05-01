Porno film oyuncusu Stormy Daniels, Başkan Trump'a karalama davası açtı

Daniels bir süre önce CBS'e verdiği röportajda, Trump ile yaşadığını iddia ettiği cinsel ilişkiyi kamuoyuna açıklamaması için 2011 yılında otoparkta yanına yaklaşan kimliği belli olmayan bir erkeğin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.
Daniels "Trump'ı rahat bırak" diyen kimliği belirsiz erkeğin kızına bakıp "Ne kadar güzel küçük bir kız. Annesinin başına bir şeyler gelirse yazık olur" dediğini söylemişti.
Today in Trumpworld: Stormy Daniels sues Trump for defamation via @MissBeaE pic.twitter.com/YJqBcLeDZi— POLITICO (@politico) May 1, 2018
Daniels'ın avukatı Michael Avenatti de söz konusu erkeğin robot resmini basına göstermişti.
Trump ise 18 Nisan'da Twitter'dan yazdığı mesajda robot resme atıfta bulunarak "Varolmayan bir kişi hakkında yıllar sonra bir taslak çizim. Tamamen dümen" ifadelerini kullanmıştı.
Stormy Daniels and @MichaelAvenatti— ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) April 30, 2018
sue Trump for defamation.
The Trump tweet said: "A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)!" pic.twitter.com/SP3jmek4WT
Açılan davada Trump'ın söz konusu tweet'inin 'yalan ve karalayıcı' olduğu savunularak 'Trump'ın yalan ve aşağılayıcı mesajının dünya genelindeki insanlar tarafından okunacağını bildiği' belirtilerek cezai ve zararı karşılamaya yönelik tazminat talep edildi.
Daniels dava dilekçesinde " Olayı 'dümen' olarak niteleyen Trump'ın açıklamasının, Bayan Clifford'un suçu ve saldırganı uydurduğunu ifade ettiği anlamına geliyor, bunlar New York yasalarınca yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.
'TRUMP'A BİR KİŞİ HAKKINDA BİR ŞEYLER UYDURUP BUNLARI CİDDİ SONUÇLARI OLMADAN YAYAMAYACAĞINI ÖĞRETMEK İSTİYORUZ'
Daniels'ın avukatı Michael Avenatti de " Trump'a basitçe bir kişi hakkında bir şeyler uydurup, bunları ciddi sonuçları olmadan yayamayacağını öğretmeyi istiyoruz" dedi.
Daniels daha önce 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce kendisine hikayeyi anlatmaması karşılığında 130.000 dolar veren Trump'ın avukatı Michael Cohen ile yaptığı gizlilik anlaşmasından çıkmak için dava açmıştı.
Trump'ın avukatı Cohen'in adı son davada geçmiyor ancak Daniels, Cohen hakkında ayrı bir karalama davası açmıştı.
Los Angeles'da mahkeme cuma günü Daniels'ın Cohen ve Trump hakkında gizlilik sözleşmesinin bitirilmesi için açtığı davayı 3 ay için aksıya almıştı.
Yargıç davanın sürmesinin Cohen'in anayasal hakkı olan susma hakkını tehdit edeceği gerekçesiyle bu kararı almıştı.
Manhattan'daki federal savcılar Cohen'in Daniels'a 'yasal olarak verdiğini' iddia ettiği 130.000 dolarlık ödeme dahil yaptığı işlerle ilgili olarak cezai soruşturma başlatmıştı.
Los Angeles'daki davada Daniels ayrıca Trump ile ilişkisi konusunda yalan söylediğini iddia eden Cohen'in kendisi hakkında karalama yaptığı yönünde suçlamada bulunmuştu
Trump, Daniels ile cinsel ilişki yaşadığını reddediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)