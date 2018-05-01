Porno film oyuncusu Stormy Daniels, Başkan Trump'a karalama davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişki yaşadığını açıklamasıyla ABD gündemine oturan porno yıldızı Stormy Daniels, Trump'a karalama davası açtı. Dava, Trump'ın cinsel ilişkiyi açıklamaması için tehdit edildiğini söyleyen Daniels'ın iddiasını 'dümen' diye nitelemesi nedeniyle açıldı.

© REUTERS / CBSNews/60 MINUTES Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş

Gerçek adı 'Stephanie Clifford' olan porno film oyuncusu Daniels, Trump'ın kendisi hakkında Twitter'dan yazdığı bir mesaj nedeniyle Manhattan'daki federal mahkemede ABD Başkanı hakkında karalama davası açtı.

Daniels bir süre önce CBS'e verdiği röportajda, Trump ile yaşadığını iddia ettiği cinsel ilişkiyi kamuoyuna açıklamaması için 2011 yılında otoparkta yanına yaklaşan kimliği belli olmayan bir erkeğin kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Daniels "Trump'ı rahat bırak" diyen kimliği belirsiz erkeğin kızına bakıp "Ne kadar güzel küçük bir kız. Annesinin başına bir şeyler gelirse yazık olur" dediğini söylemişti.

Today in Trumpworld: Stormy Daniels sues Trump for defamation via @MissBeaE pic.twitter.com/YJqBcLeDZi — POLITICO (@politico) May 1, 2018

​Daniels'ın avukatı Michael Avenatti de söz konusu erkeğin robot resmini basına göstermişti.

Trump ise 18 Nisan'da Twitter'dan yazdığı mesajda robot resme atıfta bulunarak "Varolmayan bir kişi hakkında yıllar sonra bir taslak çizim. Tamamen dümen" ifadelerini kullanmıştı.

Stormy Daniels and @MichaelAvenatti

sue Trump for defamation.



The Trump tweet said: "A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)!" pic.twitter.com/SP3jmek4WT — ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) April 30, 2018

​​Açılan davada Trump'ın söz konusu tweet'inin 'yalan ve karalayıcı' olduğu savunularak 'Trump'ın yalan ve aşağılayıcı mesajının dünya genelindeki insanlar tarafından okunacağını bildiği' belirtilerek cezai ve zararı karşılamaya yönelik tazminat talep edildi.

© AFP 2018 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump, kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden porno yıldızıyla ilgili ilk kez konuştu

Daniels ayrıca 'ölüm tehditleri ve fiziksel şiddet tehditleri' aldığını da belirtti.

Daniels dava dilekçesinde " Olayı 'dümen' olarak niteleyen Trump'ın açıklamasının, Bayan Clifford'un suçu ve saldırganı uydurduğunu ifade ettiği anlamına geliyor, bunlar New York yasalarınca yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

'TRUMP'A BİR KİŞİ HAKKINDA BİR ŞEYLER UYDURUP BUNLARI CİDDİ SONUÇLARI OLMADAN YAYAMAYACAĞINI ÖĞRETMEK İSTİYORUZ'

Daniels'ın avukatı Michael Avenatti de " Trump'a basitçe bir kişi hakkında bir şeyler uydurup, bunları ciddi sonuçları olmadan yayamayacağını öğretmeyi istiyoruz" dedi.

Daniels daha önce 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce kendisine hikayeyi anlatmaması karşılığında 130.000 dolar veren Trump'ın avukatı Michael Cohen ile yaptığı gizlilik anlaşmasından çıkmak için dava açmıştı.

© REUTERS / Jonathan Erns FBI, Trump'ın avukatının ofisinde arama yaptı

Daniels Trump'ın gizlilik anlaşmasında imzacılar arasında olmaması nedeniyle söz konusu anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Trump'ın avukatı Cohen'in adı son davada geçmiyor ancak Daniels, Cohen hakkında ayrı bir karalama davası açmıştı.

Los Angeles'da mahkeme cuma günü Daniels'ın Cohen ve Trump hakkında gizlilik sözleşmesinin bitirilmesi için açtığı davayı 3 ay için aksıya almıştı.

Yargıç davanın sürmesinin Cohen'in anayasal hakkı olan susma hakkını tehdit edeceği gerekçesiyle bu kararı almıştı.

Manhattan'daki federal savcılar Cohen'in Daniels'a 'yasal olarak verdiğini' iddia ettiği 130.000 dolarlık ödeme dahil yaptığı işlerle ilgili olarak cezai soruşturma başlatmıştı.

Los Angeles'daki davada Daniels ayrıca Trump ile ilişkisi konusunda yalan söylediğini iddia eden Cohen'in kendisi hakkında karalama yaptığı yönünde suçlamada bulunmuştu

Trump, Daniels ile cinsel ilişki yaşadığını reddediyor.