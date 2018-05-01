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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

    ABD'den Suriye'de IŞİD'e karşı 'son operasyonlar' ilanı

    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de IŞİD'in elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar başlattıklarını belirterek, "IŞİD'in Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz" ifadesini kullandı.

    ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk
    © AFP 2018 / Delil Souleiman
    ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi
    Sözcü Nauert, Suriye'de IŞİD'e yönelik yaptıkları operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nauert, açıklamada "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG), IŞİD'in elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor" ifadesine yer verdi.

    Çatışmaların zorlu geçeceğini belirten Nauert, ABD'ye, koalisyona ve yerel güçlere yönelik bir saldırı olması durumunda bu güçlerin savunulacağı vurgusu yaptı.

    'SINIRLARIN IŞİD'E KARŞI GÜVENLİ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

    "IŞİD'in Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Nauert, şöyle devam etti: "NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının IŞİD'e karşı güvenli olmasını sağlayacağız. IŞİD'ten temizlenen bölgelerin istikrarı için bölgesel partnerlerimizden daha fazla güç desteği, materyal ve kaynak desteği isteyeceğiz. Başkan'ın da (Donald Trump) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede belirttiği gibi Suriye'de kalıcı ve güçlü ayak izimizi bırakacağız. Bu şekilde IŞİD'ten temizlenen bölgelerin (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esed rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz."

    'KÜRTLER, HIRİSTİYANLAR, TÜRKMENLER DE DAHİL TÜM SURİYELİLERİN İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

    Cenevre sürecinin tekrar canlandırılacağına vurgu yapan Nauert, "ABD, gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacaktır" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD, Heather Nauert, Suriye, ABD
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