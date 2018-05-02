Beyaz Saray: ABD'nin en büyük hatası anlaşmaya imza atmaktı, İran en başta yalan söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, İran'la nükleer anlaşmanın en başta yanlış ifade ve iddialar üzerinden yapıldığını ve İran'ın dürüst davranmadığını savundu.

Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Sanders, "Temel problem (İran'la nükleer) anlaşmanın tamamen yanlış iddialar üzerine yapılmasıydı. İran en başta yalan söyledi. Onlar dürüst olmayan aktörlerdi, böylece anlaşma doğru olmayan şeyler üzerine yapıldı. Bizim de şimdi bununla ilgili büyük bir problemimiz var" şeklinde konuştu.

'NÜKLEER KAPASİTESİ, İFADE EDİLDİĞİNDEN DAHA İLERİ DÜZEYDEYDİ'

İran'ın nükleer kapasitesinin, anlaşmanın yapıldığı dönemde ifade edildiğinden daha ileri düzeyde olduğunu savunan Sanders, "Eğer anlaşma şimdiki haliyle devam ederse 7 yıllık süre içinde İran çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak" ifadesini kullandı.

ABD'NİN EN BÜYÜK HATASI

ABD'nin en büyük hatasının en başta bu tür bir anlaşmaya imza atması olduğunu ifade eden Sanders, Donald Trump yönetiminin bu hatayı düzeltmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Öte yandan Sanders, İsrail'in pazartesi akşamı açıkladığı belgelerle ilgili olarak öncesinde ABD yönetimi ile istişare ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını açıklamıştı.