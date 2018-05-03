CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü, Türkçe ve Rusça biliyor

Gina Haspel, CIA Direktörlüğü koltuğuna resmen oturursa, bu görevi yürüten ilk kadın olarak tarihe geçecek. Gina Haspel'in senatodan onay süreci 9 Mayıs'ta başlayacak.
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Gina Haspel, önce Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade edecek.
CIA, Haspel'in kurumdaki kariyeriyle ilgili gizli tutulan bazi bilgileri kamuoyuyla paylaşti. Haspel'in Türkçe ve Rusça bildiği ortaya çıktı.
Haspel'in Türkçe'yi 2000 yılında CIA'in Ankara'daki merkezinde istasyon şef yardımcısı olarak çalışırken öğrendiği belirtildi.
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