Trump, eski porno yıldızına 'sus parası' ödediğini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın '2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında susması için para ödediği' iddialarını teyit eden bir dizi açıklama geldi. İlki Trump'ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani'den, ikincisi bizzat Trump'tan.

© AP Photo / Matt Sayles Trump'ın avukatı: Porno yıldızına kendi cebimden ödeme yaptım

ABD Başkanı Donald Trump'ın '2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında susması için para ödediği' iddialarını teyit eden bir dizi açıklama geldi. İlki Trump'ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani'den, ikincisi bizzat Trump'tan.

STORMY'YE PARA VEREN COHEN'E TRUMP'TAN GERİ ÖDEME

Oysa eski porno yıldızıyla ilişkiye girdiğini yalanlayan Trump, daha önce kişisel avukatı Michael Cohen'in 2016 başkanlık seçimi öncesi Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberdar olmadığını savunuyordu. Şimdiyse Cohen'e geri ödeme yaptığını söyleyen Trump, anlatısını değiştirdi. Asıl soru ise bu ödeme zincirinin seçim kampnyalarının finansmanı yasasını ihlal edip etmediği?

GIULIANI: KAMPANYA PARASI DEĞİL

11 Eylül saldırıları sırasında New York Belediye Başkanı da olan Giuliani, Fox News'a, Trump'ın avukatı Cohen'in ilişki iddialarında bulunmayı kesmesi için Stormy Daniels'a 130.000 dolar 'sus parası' verdiğini belirtti. Daha sonra Trump'ın bu parayı Cohen'e geri ödediğini de dile getirdi. Fox News kanalında ​Cohen'in Daniels'a tam da 2016 seçiminden önce 130.000 dolar ödemesinin Trump'ın kampanyasına yasadışı bir katkı olup olmadığı tartışılırken Giuliani şunları söyledi:

© REUTERS / Eduardo Munoz Trump'tan eski porno yıldızına 20 milyon dolarlık tazminat davası

''Üzgününüm, şimdi size bilmediğininiz bir olguyu aktaracağım. O para kampanya parası değildi. Kampanya finansmanı kuralları ihlal edilmedi. Parayı bir hukuk firması aracılığıyla transfer ettiler ve ABD Başkanı geri ödedi.''

''ABD Başkanı sadece Cohen'in bu işi böyle çözeceğine dair genel anlaşmayı biliyordu, ama ayrıntılarını bilmiyordu'' diyen Trump'ın hukuk danışmanı, ardından New York Times gazetesine de konuştu.

''Kampanya bittikten bir süre sonra geri ödeme planı oluşturdular, Trump'ın kişisel aile hesabından ayda 35.000 dolar olmak üzere masraflar dahil toplamda 460.000-470.000 bin dolar'' diye konuşan Giuliani, Fox News'a çıkmasından önce ve sonra Trump'la konuştuğunu söyledi.

© REUTERS / CBSNews/60 MINUTES Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı tehdit edilmiş

Ancak Giuliani'nin Fox News'a açıklamalarının manşet olması üzerine Trump, bir dizi tweet atmakta gecikmedi.

Trump, Cohen'e yaptığı aylık avukatlık parası ödemesinin, seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kampanya parası da olmadığını, iki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmasının (NDA) parçası olduğunu, bu tür anlaşmaların şöhretlerle zenginler arasında çok yaygın olduğunu yazdı.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Mayıs 2018 …despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Mayıs 2018

…very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Mayıs 2018

© REUTERS / Brendan Mcdermid,Joshua Roberts Porno film oyuncusu Stormy Daniels, Başkan Trump'a karalama davası açtı

​ABD'de seçim kampanyası finanmsanı yasaları çok karmaşık. Burada ilk açıklığa kavuşturulması gereken, Stormy Daniels'a ödemenin kampanyayla bağlantılı olup olmadığı.

Hukuk uzmanı Lawrence Noble, Washington Post'a şu değerlendirmeyi yaptı: ''Amaç Daniels'in kampanyaya zarar vermesini durdurmak idiyse Cohen kampanyaya bağış yapmış demektir.''

Ancak 130.000 dolar, bir kişinin başkanlık kampanyasına yapmasına izin verilen bağış miktarını aşıyor. Trump kampanyasının geri ödeme yapması da yasaları ihlal anlamına geliyor.

Trump ise gizlilik anlaşmasının şöhretlere özgü bir faaliyet olduğunu ve seçim kampanyasıyla bir ilgisinin olmadığı iddiasında.