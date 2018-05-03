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    Stormy Daniels (Stephanie Clifford), New York City, 17 Nisan 2018.

    Trump, eski porno yıldızına 'sus parası' ödediğini kabul etti

    © REUTERS / Mike Segar
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın '2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında susması için para ödediği' iddialarını teyit eden bir dizi açıklama geldi. İlki Trump'ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani'den, ikincisi bizzat Trump'tan.

    Stormy Daniels (Stephanie Clifford)
    © AP Photo / Matt Sayles
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın '2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında susması için para ödediği' iddialarını teyit eden bir dizi açıklama geldi. İlki Trump'ın hukuk danışmanı Rudy Giuliani'den, ikincisi bizzat Trump'tan.

    STORMY'YE PARA VEREN COHEN'E TRUMP'TAN GERİ ÖDEME

    Oysa eski porno yıldızıyla ilişkiye girdiğini yalanlayan Trump, daha önce kişisel avukatı Michael Cohen'in 2016 başkanlık seçimi öncesi Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberdar olmadığını savunuyordu. Şimdiyse Cohen'e geri ödeme yaptığını söyleyen Trump, anlatısını değiştirdi. Asıl soru ise bu ödeme zincirinin seçim kampnyalarının finansmanı yasasını ihlal edip etmediği?

    GIULIANI: KAMPANYA PARASI DEĞİL

    11 Eylül saldırıları sırasında New York Belediye Başkanı da olan Giuliani, Fox News'a, Trump'ın avukatı Cohen'in ilişki iddialarında bulunmayı kesmesi için Stormy Daniels'a 130.000 dolar 'sus parası' verdiğini belirtti. Daha sonra Trump'ın bu parayı Cohen'e geri ödediğini de dile getirdi. Fox News kanalında ​Cohen'in Daniels'a tam da 2016 seçiminden önce 130.000 dolar ödemesinin Trump'ın kampanyasına yasadışı bir katkı olup olmadığı tartışılırken Giuliani şunları söyledi:

    Stormy Daniels striptiz şovu, Gossip Gentleman Club, Long Island, New York
    © REUTERS / Eduardo Munoz
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    ''Üzgününüm, şimdi size bilmediğininiz bir olguyu aktaracağım. O para kampanya parası değildi. Kampanya finansmanı kuralları ihlal edilmedi. Parayı bir hukuk firması aracılığıyla transfer ettiler ve ABD Başkanı geri ödedi.''

    ''ABD Başkanı sadece Cohen'in bu işi böyle çözeceğine dair genel anlaşmayı biliyordu, ama ayrıntılarını bilmiyordu'' diyen Trump'ın hukuk danışmanı, ardından New York Times gazetesine de konuştu.

    ''Kampanya bittikten bir süre sonra geri ödeme planı oluşturdular, Trump'ın kişisel aile hesabından ayda 35.000 dolar olmak üzere masraflar dahil toplamda 460.000-470.000 bin dolar'' diye konuşan Giuliani, Fox News'a çıkmasından önce ve sonra Trump'la konuştuğunu söyledi.

    Trump ile 2006'da Başkan evliyken cinsel ilişki yaşadığını açıklayan porno yıldızı Stormy Daniels CBS'in '60 Dakika' adlı programına katıldı
    © REUTERS / CBSNews/60 MINUTES
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    TRUMP: KAMPANYA PARASI DEĞİL

    Ancak Giuliani'nin Fox News'a açıklamalarının manşet olması üzerine Trump, bir dizi tweet atmakta gecikmedi.

    Trump, Cohen'e yaptığı aylık avukatlık parası ödemesinin, seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kampanya parası da olmadığını, iki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmasının (NDA) parçası olduğunu, bu tür anlaşmaların şöhretlerle zenginler arasında çok yaygın olduğunu yazdı.

    Stormy Daniels-Donald Trump
    © REUTERS / Brendan Mcdermid,Joshua Roberts
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    'KAMPANYAYA BAĞIŞ SAYILIR'

    ​ABD'de seçim kampanyası finanmsanı yasaları çok karmaşık. Burada ilk açıklığa kavuşturulması gereken, Stormy Daniels'a ödemenin kampanyayla bağlantılı olup olmadığı.

    Hukuk uzmanı Lawrence Noble, Washington Post'a şu değerlendirmeyi yaptı: ''Amaç Daniels'in kampanyaya zarar vermesini durdurmak idiyse Cohen kampanyaya bağış yapmış demektir.''

    Ancak 130.000 dolar, bir kişinin başkanlık kampanyasına yapmasına izin verilen bağış miktarını aşıyor. Trump kampanyasının geri ödeme yapması da yasaları ihlal anlamına geliyor.

    Trump ise gizlilik anlaşmasının şöhretlere özgü bir faaliyet olduğunu ve seçim kampanyasıyla bir ilgisinin olmadığı iddiasında.

    Etiketler:
    Lawrence Noble, Michael Cohen, Stormy Daniels, Rudy Giuliani, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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