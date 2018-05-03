Pentagon, Suriye ve Irak’taki asker sayısını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin askerlerinin bulunduğunu belirtti.

White, bugünkü basın toplantısında, “Suriye ve Irak’taki sayımız yaklaşık 5 bin. Bu tahmini bir rakam” diye açıkladı.

Pentagon sözcüsü, Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğu bilgisini vermek istemedi.