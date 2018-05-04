Pentagon’dan Çin’e ‘lazerli saldırı’ suçlaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, Cibuti’de Amerikalı pilotların lazerlerin etkisine maruz kaldıklarını ve bu olayın arkasında Çinli askerlerin olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan White, "Bunlar çok ciddi olaylar. Sonuç itibarıyla iki önemli travma söz konusu. Bu eylemler pilotlarımız için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Konuya büyük bir ciddiyetle yaklaşıyoruz" diye konuştu.

White, Washington'un Pekin'den söz konusu olayları soruşturmasını talep ettiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce çıkan bazı haberlerde, Cibuti'de görev yapan Amerikalı pilotların, Çin'in üssünden yöneltilen lazer ışınları sebebiyle zarar gördüğünü ileri sürülmüştü.

Afrika Boynuzu'ndaki Cibuti'de, rejime askeri destek sağlama ve El Kaide'nin Afrika hücreleriyle mücadele etme görevlerini yerine getiren 4 ila 5 bin ABD'li asker bulunuyor.

ABD'nin yanı sıra Çin de dâhil olmak üzere 4 ülkenin daha Cibuti'de askeri üssü bulunuyor. Çin kendi üssünü ‘lojistik merkezi' şeklinde tanımlıyor.