ABD ‘büyük rekabet’ nedeniyle 2. Filo’yu yeniden kuruyor

Büyük filonun yeniden kurulduğu, bugün Norfolk deniz üssünde duyuruldu.

Açıklamada, “2. Filo, (ABD’nin) Doğu Kıyı’da ve Atlas Okyanusu'nun kuzey kısmındaki gemi, uçak ve kara kuvvetleri üzerinde operasyonel ve idari yönetimini gerçekleştirecek” dendi.

ABD Donanması Başkanı Amiral John Richardson, “Yeni ulusal askeri stratejimizde, büyük güçlerin rekabeti çağına döndüğümüz net biçimde ifade edildi. Çevremizde sorun sayısı arttıkça bu daha fazla karmaşık hale geliyor. Bu yüzden özellikle Kuzey Atlas’taki sorunlara yanıt vermek için bugün 2. Filo’yu yeniden kuruyoruz” diye açıkladı.